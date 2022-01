Cristiano Malgioglio, la malattia che ha messo a rischio la sua vita

10 gennaio 2022 a

a

a

Cristiano Malgioglio vive ormai da qualche anno una seconda giovinezza artistica. Autore di numerose canzoni di successo negli anni Settanta e Ottanta, le sue recenti ospitate televisive - a iniziare dal Grande Fratello Vip - lo hanno portato nuovamente in auge. Nella puntata del 10 gennaio 2022 di Oggi è un altro giorno, il programma del pomeriggio di Rai1 condotto da Serena Bortone, racconterà molti aspetti della sua vita.

Pierpaolo Pretelli, dal futuro con Mara Venier alle voci di un bimbo in arrivo con Giulia Salemi

Malgioglio, 76 anni, originario di Ramacca in provincia di Catania, ha raccontato recentemente di aver rischiato la vita a causa di una malattia. “Stavo per andare in Brasile a fare la promozione di 'Mi sono innamorato di tuo marito' quando, mettendo la crema dopo la doccia, ho visto un neo che non mi piaceva e sono andato subito a farlo vedere. Da poco è scomparso il mio amico Rossano Rubicondi che si è trascurato moltissimo… Quando sono andato dal professor Mercuri mi ha chiesto ‘da quanto tempo hai questo neo?’ e io ho risposto che non lo sapevo. Mi ha detto che bisognava toglierlo subito. Così abbiamo fatto ma dopo tre giorni mi hanno chiamato dicendo che dovevo operarmi, annullare tutti i programmi. Il professore mi ha spiegato che se avessi atteso ancora due o tre mesi non avrei fatto in tempo a operare e mi sarebbero restati cinque mesi di vita, ho avuto paura, al mattino mi guardavo allo specchio e piangevo” il suo racconto.

La Bionda, i fratelli inventori della disco music: l'amore di Carmelo con Mary Pellegatta

Autore di molti testi, ha realizzato alcuni dei brani di maggior successo della musica italiana, apprezzati da pubblico e critica. Ha scritto per artisti di fama, tra cui: Marcella Bella, Orietta Berti, Franco Califano, Raffaella Carrà, Adriano Celentano, Dori Ghezzi, Loretta Goggi, Amanda Lear, Milva, Mina, Mónica Naranjo, Rita Pavone, Patty Pravo, Pupo, Giuni Russo, Ornella Vanoni, Sylvie Vartan e Iva Zanicchi, oltre a molti altri.

Alba Parietti, tutti gli amori e i flirt. Che polemica con Malgioglio: "Sei da denuncia"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.