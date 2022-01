Dieci anni fa il naufragio della Cost Concordia. Lo Speciale Tg1 racconta cosa accadde quella notte

09 gennaio 2022 a

a

a

Sono trascorsi quasi 1o anni dal 13 gennaio 2012. Quella sera la nave Costa Concordia naufragò davanti all’Isola del Giglio, in provincia di Grosseto: una notte tragica in cui persero la vita 32 persone. Stasera in tv, domenica 9 gennaio, a partire dalle ore 23.30 lo Speciale Tg1 sarà dedicato proprio al naufragio. Valentina Bisti ricorda quei momenti drammatici e ripercorre i dieci anni trascorsi dopo la tragedia. Lo fa attraverso le testimonianze di chi, quella notte, si trovava a bordo della nave e di chi ha perso i propri cari.

Video su questo argomento Costa Concordia 4 anni dopo: ancora in corso lo smantellamento Roberto Minelli

Come il papà di Giuseppe Girolamo, l'eroe di Alberobello, morto dopo aver ceduto il suo posto sulla scialuppa a più di una persona. Ricordi che si intrecciano con le storie dei soccorritori e degli abitanti dell'isola che diedero conforto a migliaia di naufraghi. Parlano l’ex commissario straordinario all’Emergenza Concordia, Franco Gabrielli, Gregorio De Falco, ex capo della sezione operativa della Capitaneria di Porto di Livorno, e l’ex procuratore di Grosseto, Francesco Verusio che coordinò le indagini che seguirono l'incidente. Per il naufragio il capitano Francesco Schettino è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere.

Costa Concordia, il sopravvissuto umbro: troppo pochi 16 anni a Schettino

Per oltre due anni la nave Concordia rimase sulla costa dell'Isola del Giglio. Furono mesi in cui i più grandi ingegneri e tecnici del mondo lavorarono per rimuovere il relitto. Un progetto mai tentato prima, spiegato da chi riuscì a portare via la nave fino a Genova dove fu smantellata e cancellata dal registro navale. In dieci anni i fondali dell'Isola del Giglio sono tornati come prima del naufragio, attraverso un recupero ambientale tutt'ora in corso. Lo speciale aiuta a capire cosa accadde in quella maledetta notte e cosa è accaduto nei dieci anni che sono seguiti, tra dolori indimenticabili e atti di generosità umana destinati a rimanere nella storia navale del nostro Paese.

Video su questo argomento La Costa Concordia lascia l'Isola del Giglio dopo due anni e mezzo Andrea Niccolini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.