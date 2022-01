Stasera in tv, sfida dei film tra Rai 1 e Canale: Correre per ricominciare contro Tolo Tolo

09 gennaio 2022 a

a

a

Stasera in tv, domenica 9 gennaio, film su Rai 1. La prima rete della televisione di Stato, a partire dalle ore 21.25 trasmetterà in prima televisiva Correre per ricominciare. Il genere è drammatico, la regia curata da Alex Kendrick. Nel cast oltre allo stesso Kendrick, figurano Aryn Wright Thompson, Shary Rigby e Cameron Amett. La trama della pellicola. L’insegnante John Harrison allena per la corsa di resistenza Hannah Scott, una adolescente con diversi problemi. Un giorno John conosce per caso in ospedale un malato terminale, Thomas Hill, che era un campione di corsa e che lo consiglia su come allenare Hannah.

Covid 19, molestie sessuali e la tragedia di Morazzone a Controcorrente

Tornando a trovarlo, John scopre che Hannah è la figlia dello stesso Thomas, che la ragazza crede morto, perché la nonna, essendo il padre un tossicodipendente e la madre morta per droga, le aveva detto così. Tuttavia, grazie a John, Hannah incontrerà finalmente suo padre, che è diventato una persona nuova dopo aver abbracciato la fede cristiana… Ovviamente nel frattempo continuerà ad allenarsi per la corsa e ad affrontare i suoi difficili problemi.

Città segrete, alla scoperta di Londra con Corrado Augias

Pellicola in programma anche su Canale 5, in questo caso di tutt'altro genere: la commedia Tolo Tolo con Checco Zalone, inizio alle ore 21.20. Regia di Luca Medici. Nel cast oltre a Checco Zalone anche Barbara Bouchet, Nicola Di Bari, Souleymane Sylla, Manda Touré. La trama: Checco ha la poco brillante idea di aprire un ristorante di sushi in un piccolo centro della Puglia. Le cose vanno male e scappa per non affrontare i debiti contratti con lo Stato e i familiari. Trova lavoro in Africa ma la situazione politica del continente lo costringe di nuovo alla fuga. Non voluto da alcuno, dovrà affrontare uno dei tanti viaggi della speranza che, solcando il Mediterraneo, hanno come obiettivo l'Italia dei pregiudizi e dei rigurgiti fascisti.

Capitol Hill, il giorno della paura: Andrea Purgatori racconta l'assalto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.