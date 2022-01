Stasera 9 gennaio su Rete 4 Controcorrente. Le anticipazioni e gli ospiti di Veronica Gentili

09 gennaio 2022 a

a

a

Stasera in tv, domenica 9 gennaio, su Rete 4 in prima serata appuntamento con Controcorrente. Trasmissione di approfondimento e dibattito sulla attualità politica, economica, culturale e di cronaca, condotta da Veronica Gentili e curata dalla redazione del Tg4. Al centro del programma, inizio alle ore 20.30, i principali casi di cronaca e ovviamente la pandemia che sta dilagando in tutto il mondo. Ovviamente non mancheranno analisi politiche relative alle ormai imminenti elezioni per il nuovo presidente della Repubblica, successore di Sergio Mattarella.

Città segrete, alla scoperta di Londra con Corrado Augias

Quali saranno gli ospiti della puntata di stasera, domenica 9 gennaio? Diamo uno sguardo alle anticipazioni. Sarà presente Walter Ricciardi, consulente scientifico del ministero della Salute. Affronterà le ultime novità legate all'attuale situazione del Covid 19. Nel corso della trasmissione anche il parere del professor Fabrizio Pregliasco, docente dell'Università statale di Milano. Ci sarà inoltre Simona Bonafè, eurodeputata del Partito Democratico. Commenteranno la decisione del governo di introdurre l'obbligo vaccinale per gli over 50 e la corsa ai tamponi. Annunciata anche un'inchiesta sulla reale sicurezza delle mascherine Ffp2.

Capitol Hill, il giorno della paura: Andrea Purgatori racconta l'assalto

E' inoltre in scaletta una intervista esclusiva a Vito, collega di Davide Paitoni, l’uomo arrestato per l’omicidio del figlio Daniele di appena sette anni e per il tentato omicidio dell’ex moglie a Morazzone, in provincia di Varese, dramma che si è consumato il primo gennaio 2022. Il collega di Paitoni era stato accoltellato e gravemente ferito a fine novembre. Come al solito, dunque, approfondimenti sui principali fatti di attualità, con largo spazio dedicato alla pandemia e alle decisioni prese dal governo guidato da Mario Draghi. Saranno sufficienti per rallentare la diffusione del virus? E' stato giusto obbligare gli over 50 a sottoporsi alla vaccinazione per poter frequentare i luoghi di lavoro? Le sanzioni previste sono sufficienti oppure occorreva calcare ancora di più la mano per spingere i no vax a vincere le paure e utilizzare l'unica vera arma efficace contro il Covid 19?

Mietta, dal video per Zucchero con Natalia Estrada all'amore con Davide Tagliapietra e il figlio Francesco Ian

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.