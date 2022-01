Mietta, dal video per Zucchero con Natalia Estrada all'amore con Davide Tagliapietra e il figlio Francesco Ian

09 gennaio 2022 a

Mietta, all'anagrafe Daniela Miglietta, è una cantante italiana, popolarissima soprattutto negli anni Novanta. Nata a Taranto il 12 novembre del 1969 e dotata di una voce da soprano, nel 1989 ha vinto il Festival di Sanremo nella categoria Nuovi con Canzoni.

Ma il successo è arrivato l’anno seguente, quando è tornata all’Ariston in coppia con Amedeo Minghi con il brano Vattene amore. Celeberrimo il tormentone nel ritornello "Magari ti chiamerò, Trottolino amoroso". Sempre nel 1990 le sono stati assegnati anche due Telegatti: uno “speciale” per Vattene amore, l’altro come “Migliore cantante femminile” dell’anno. Nel 1991 è stata ancora all’Ariston con Dubbi no, che ha ottenuto il disco d’oro. Ad oggi ha partecipato a otto edizioni del Festival di Sanremo. Nel 1996 Mietta e Natalia Estrada compaiono come attrici nel video Menta e rosmarino di Zucchero Fornaciari. Nel 1997 ha esordito come attrice drammatica ne La piovra 8 Lo scandalo, recitando al fianco di Luca Zingaretti e Raoul Bova. Un'altra esperienza come attrice nel 2001, quando ha recitato nel film TV Donne di mafia di Giuseppe Ferrara con Tosca D’Aquino e Barbara D’Urso.

Per quanto riguarda la vita privata, negli anni novanta Mietta ha avuto una lunga relazione con l’attore e modello Brando Giorgi. Il 23 settembre 2010 è diventata madre di Francesco Ian, avuto dal chitarrista Davide Tagliapietra, figlio di Aldo Tagliapietra, ex voce de Le Orme. Mietta è tra gli ospiti di Silvia Toffanin, nella puntata di Verissimo in onda domenica 9 gennaio.

