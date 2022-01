Stasera in tv domenica 9 gennaio, su Rai 3 Città segrete: alla scoperta di Londra con Corrado Augias

09 gennaio 2022 a

a

a

Stasera in tv, domenica 9 gennaio, su Rai 3 nuovo appuntamento con Città segrete, il programma condotto da Corrado Augias. Inizio alle ore 21.20 per andare alla scoperta di Londra, una delle più belle metropoli del mondo, da secoli capitale del Regno Unito. Londra, una città in perenne trasformazione, teatro di storie che hanno segnato grandi svolte epocali. Nella puntata di Città segrete, Augias racconterà i tanti luoghi indimenticabili della capitale inglese legati alle biografie di altrettanti protagonisti della storia.

Capitol Hill, il giorno della paura: Andrea Purgatori racconta l'assalto

A partire da Anna Bolena, la seconda moglie di Enrico VIII, causa dello scisma anglicano. Ma anche Alan Turing, che con la sua macchina anticipò l’intelligenza artificiale e riuscì a salvare 14 milioni di vite umane. Passando per Winston Churchill e l’Ora più buia. La super modella Elizabeth Siddal musa del grande pittore preraffaellita Dante Gabriel Rossetti. La regina Boudicca, l’unica che riuscì a contrastare l’invasione romana dell’isola. E ancora: la rivoluzione degli anni ’60 e i Beatles. Il mistero che circonda la morte di Roberto Calvi, gli omicidi di Jack lo Squartatore. Per arrivare a un grande personaggio letterario come Sherlock Holmes e allo scrittore che più di ogni altro ha saputo descrivere i drammi e le miserie umane: Charles Dickens. Personaggi che hanno segnato la storia del Paese, ma anche del resto del mondo.

Regina Elisabetta, primo Natale senza Filippo: "Giorno difficile per chi ha perso i propri cari"

Storie raccontate a partire dai luoghi e dai monumenti che hanno incorniciato queste vite e queste vicende incredibili: il magnifico palazzo reale di Hampton Court, la poco conosciuta Leighton House, il sottopasso di Greenwich, o le Churchill War Rooms. Con la sua narrazione ricca di aneddoti e curiosità, Corrado Augias ci mostra la sua Londra, come non l’abbiamo mai vista, e ci fa conoscere davvero da vicino una città meravigliosa da tutti i punti di vista, spesso e volentieri snodo della storia antica e contemporanea.

Sarah Ferguson, dalle due figlie con il principe Andrea allo scandalo in topless con John Bryan

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.