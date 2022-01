Kilimangiaro, domenica 9 gennaio alla scoperta del mondo con Camila Raznovich su Rai 3. Le anticipazioni

09 gennaio 2022 a

Nel pomeriggio della Rai di oggi, domenica 9 gennaio, sulla terza rete dalle ore 17.20 come al solito va in onda Kilimangiaro. Come sempre alla conduzione Camila Raznovich, che in compagnia dei suoi ospiti racconta il mondo attraverso la lente del viaggio. Ogni settimana sono protagonisti i luoghi più belli - e spesso meno conosciuti - di tutto il pianeta. Con Mario Tozzi, presente in tutte le puntate, grande attenzione viene, come sempre, riservata anche alle emergenze climatiche e ambientali. Numerosi i documentari, anche di produzione Rai, per un giro del mondo tra avventure, storia, meraviglie della natura e delle arti dell’uomo.

Tra gli ospiti di questa domenica, 9 gennaio, il direttore di Focus, Raffaele Leone, che farà un punto sulle oasi naturali del nostro paese e l’archeologa subacquea Barbara Davidde, a capo della Soprintendenza per il patrimonio Nazionale culturale subacqueo, che spiegherà l'importanza del patrimonio italiano sotto l'acqua. Kilimangiaro è un programma di Sergio Leszczynski, Massimo Favia, Cristoforo Gorno, Maria Iodice, Antongiulio Panizzi, Camila Raznovich, Fabio Roberti, Claudia Tofani. La regia del programma è di Andrea Dorigo.

Kilimangiaro ormai è considerato uno dei programmi storici della Rai. La prima edizione è andata in onda nella stagione 2011-2012 con la conduzione di Licia Colò. Camila Raznovich ha iniziato a condurre il programma nel 2014 e questa è l'ottava edizione in cui è alla guida di Kilimangiaro. Nel programma Camila presenta documentari di viaggio che sono stati girati in tutte le parti del mondo. Durante il programma intervengono anche personaggi dello spettacolo o del mondo della cultura e spesso vengono presentate anche coreografie e rappresentazioni teatrali e circensi di compagnie provenienti da tutto il mondo. Un programma completo che consente ai telespettatori di conoscere, seppur attraverso il video, zone molto particolari del mondo. Camila Raznovich, nata a Milano il 13 ottobre 1974, è una conduttrice televisiva, radiofonica e scrittrice italiana.

