Paola Barale e il sesso: "Mai stata con una donna. Il posto più strano dove l'ho fatto? Tavola da surf"

Paola Barale è una nota showgirl italiana. Nata nell'aprile 1967, ha partecipato a numerose trasmissioni, soprattutto tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila, in particolar modo a Buona Domenica. Per quanto riguarda la vita privata, Paola è stata fidanzata, dal 1991 al 1995 con l’attore Marco Bellavia. In seguito si è sposata con il ballerino e opinionista di Uomini e Donne Gianni Sperti, in un matrimonio durato dal 1998 al 2002.

Paola Barale, il matrimonio con Gianni Sperti e l'amore ormai finito per Raz Degan

Dopo la fine della relazione con Gianni Sperti, Paola si è innamorata del modello e attore israeliano Raz Degan con cui ha condiviso ben 13 anni. Nel 2015 è tornata single e in un’intervista del 2018 ha dichiarato di non credere più nell’amore. Non è mai stata insieme ad una donna. "Sono stata con un attore, un ballerino me lo sono sposato, un piccolo imprenditore. Nessuno si è mai lamentato – ha ammesso in una vecchia intervista -. Mi piacciono molto le donne però preferisco il sesso maschile. So che non ci crede nessuno perché ci sono delle dicerie sul mio conto, secondo le quali sarei stata con una conduttrice famosa della tv, però non è vero. E poi alla fine, chi se ne frega se io vado con gli uomini o con le donne, l’importante è che vada".

Paola Barale, l'amore con Raz Degan: "In attesa di quello giusto, sto con gli uomini sbagliati"

E ancora, in passato, Paola Barale ha parlato pure dei posti più strani dove ha fatto l’amore: “Su una tavola da surf, è un po’ ruvida devo dire e l’acqua del mare brucia, però, è una situazione molto carina. Ci sono anche le scale, l’ascensore, il bagno dell’aereo ma anche il letto è molto divertente”. Paola Barale è tra le ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata di domenica 9 gennaio.

Ballando con le Stelle, Paola Barale tra i concorrenti? Milly Carlucci vuole anche Francesco Totti

