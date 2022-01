Marco Travaglio, dal legame con Montanelli al matrimonio con Isabella: i figli Alessandro ed Elisa

09 gennaio 2022 a

Marco Travaglio è uno dei giornalisti italiani più famosi. Dal 2015 è direttore del Fatto Quotidiano. Travaglio è nato a Torino il 13 ottobre 1964, sotto il segno zodiacale della Bilancia.

Figlio di un geometra torinese, progettista di treni alla Fiat Ferroviaria, suo fratello, Franco, è autore, regista e librettista di musical moderno. Dopo aver conseguito la maturità classica presso il Liceo salesiano Valsalice di Torino con la votazione di 58 su 60, Marco Travaglio si è laureato in Lettere Moderne con una tesi in Storia Contemporanea presso l’Università degli Studi di Torino all’età di 32 anni, dopo esser già divenuto, nel 1986, giornalista professionista. Travaglio lavorò per Il Giornale fino al 1994, quando, insieme ad altri cinquanta redattori, lo lasciò per seguire Montanelli a La Voce, il nuovo quotidiano che questi costituì dopo aver abbandonato appunto Il Giornale, da lui fondato venti anni prima.

Per quanto riguarda la vita privata, Travaglio è sposato con Isabella, che è sua moglie da oltre 20 anni. La coppia ha due figli: Alessandro ed Elisa. Il figlio maschio, Alessandro Travaglio, nato nel 1995, è un musicista rapper piuttosto conosciuto a livello nazionale. Il suo nome d’arte è Dj Trava. Ha avuto alcune collaborazioni importanti, come quella con Fabri Fibra. Il giornalista abitava da ragazzo nello stesso quartiere di Torino di Alba Parietti. Marco Travaglio è tra gli ospiti di Domenica In, nella puntata di domenica 9 gennaio.

