Giovanna Civitillo, l'amore con Amadeus nato a L'Eredità: dal primo appuntamento al figlio Josè

Giovanna Civitillo è una showgirl italiana, nota al grande pubblico anche per essere la moglie di Amadeus. Nata a Vico Equense in provincia di Napoli il 9 settembre 1977, sotto il segno della Vergine, per la coppia galeotta fu L’Eredità (lei era professoressa, lui conduttore).

Amadeus ha raccontato in una vecchia intervista a Gente che per il loro primo appuntamento le fece recapitare un biglietto da un suo assistente: “Le davo appuntamento in corso Como, a Milano. Se fosse venuta, l’avrei letto come un segno del destino che mi diceva di mettere la testa a posto”, ha spiegato tempo fa. Tra le curiosità sul conto di Giovanna Civitillo, ha una collezione di statuine che rappresentano la sua storia d’amore con Amadeus. Ha studiato danza e insegna a dei corsi per aspiranti ballerine e showgirl. Amadeus ha rivelato in passato a Nuovo che la carriera di Giovanna è stata stroncata dalla loro unione, che non l’ha affatto avvantaggiata. E, in effetti, dopo L’Eredità non è stata protagonista in tante trasmissioni. Spesso ospite a Detto Fatto, nel 2020, è stata scelta come inviata per seguire il Festival di Sanremo – condotto proprio dal marito – per La vita in diretta.

L’anno successivo, però, è stata scelta dalla Rai per condurre Primafestival, lo show in onda prima delle serate di Sanremo. Giovanna Civitillo va molto d’accordo con Alice Sebastiani, la figlia che Amadeus ha avuto dal suo precedente matrimonio con Marisa Di Martino. Il 18 gennaio 2009 è nato il loro primo figlio José Alberto e nello stesso anno i due sono convolati a nozze civili. Giovanna Civitillo è tra gli ospiti di Mara Venier a Domenica In, nella puntata in onda su Rai1 dalle 14 domenica 9 gennaio.

