Luca Argentero, la figlia Nina Speranza con Cristina Marino: il matrimonio a sorpresa a Città della Pieve

Luca Argentero è uno degli attori più amati dal pubblico. Nato il 12 aprile 1978, del segno dell’Ariete, ha iniziato la sua carriera partecipando al Grande Fratello, dove si è classificato terzo, nel tempo però è diventato uno degli attori più apprezzati del panorama italiano.

Nato a Torino, ma cresciuto a Moncalieri, durante gli studi universitari lavora come barman. Nel nel 2004 si è laureato in Economia e Commercio. Dopo il Grande Fratello la svolta è arrivata con il film di Ferzan Ozpetek Saturno contro, per il quale ha ottenuto una candidatura ai David di Donatello. In seguito ai tanti film di successo, ha recitato nel 2020 come protagonista nella fiction, in stile medical drama, Doc Nelle tue mani. Per quanto riguarda la vita privata, ha avuto una lunga storia con l’attrice Myriam Catania, che ha sposato nel 2009, poi è arrivata la separazione.

Argentero ha quindi iniziato una relazione con la modella e attrice Cristina Marino. “Lui è diventato il nuovo guru. Condivido tutto, dal provino alla giornata di lavoro a un consiglio - ha affermato la stessa Cristina in una vecchia intervista a Vanity Fair -. Gli faccio duemila domande sul suo lavoro. Per me è un punto di riferimento. La cosa che mi piace è che so di esserlo anche io per lui. Penso che se due persone si scelgono è perché si rispettano e si stimano”. Dalla loro unione è nata la figlia Nina Speranza, poi i due si sono sposati nel giugno 2021 a Città della Pieve, in Umbria. Nata nel 1991 a Milano da madre pugliese e papà siciliano, Cristina Marino ha conosciuto il bel Luca nel 2015, sul set di Vacanze ai Caraibi, il cinepanettone di Neri Parenti. Argentero è tra gli ospiti di Mara Venier, nella puntata di Domenica In in onda domenica 9 gennaio.

