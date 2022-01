Linea Verde oggi domenica 9 gennaio su Rai 1, alla scoperta del Parco Nazionale del Cilento

09 gennaio 2022 a

Come tutte le domeniche, anche oggi, 9 gennaio, su Rai 1 va in onda Linea Verde, il programma condotto da Beppe Convertini e Peppone. Questa volta l'attenzione è tutta rivolta ad una parte del territorio della Campania meridionale, un'area che è ricompresa nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. E' questa stavolta la meta del viaggio in due puntate che Linea Verde inaugura oggi, domenica 9 gennaio, con la trasmissione delle 12.20 su Rai 1. Sin dall’antichità la città di Elea Velia era rinomata per la sua “scuola” filosofica e medica e ancora oggi le sue vestigia testimoniano questa ricchezza.

Beppe Convertini e Peppone stavoltano raccontano le storie di agricoltori, allevatori e artigiani che hanno scelto di rimanere nei paesi e nelle campagne del Cilento, testimoni di generazioni che, col loro lavoro, hanno trasformato questa terra in un crogiolo di sapori. Il cacioricotta e la soppressata a Casal Velino, la mozzarella nella mortella – ovvero conservata nei fasci di mirto – a Vallo della Lucania, fino ai famosi fichi munnati di Prignano: ogni prodotto racconta storie antichissime di un territorio in cui le favorevoli condizioni climatiche e la sapienza artigianale hanno generato un paesaggio unico e un’umanità da cui abbiamo tutti qualcosa da imparare. La puntata si conclude nel paese di Cannalonga, con un compleanno molto speciale.

Come al solito, dunque, Linea Verde fa conoscere meglio ai suoi telespettatori un angolo del nostro splendido Paese, svelando prodotti tipici magari poco conosciuti e svelando le loro caratteristiche, legate proprio ai territori da dove arrivano. Linea Verde ormai è considerato un programma cult della televisione di Stato, un classico della domenica mattina che precede le notizie del Tg1. Il programma va in onda dal 1981. Ha raccolto l'eredità di La trasmissione raccoglie l'eredità di programmi come La Tv degli agricoltori, A come Agricoltura e Agricoltura domani andati in onda di domenica sulla prima rete Rai dagli anni Cinquanta agli anni Settanta.

