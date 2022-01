Beppe Convertini, dai misteri dell'amore a Evoluzione Terra: una vita di successi

09 gennaio 2022 a

a

a

Beppe Convertini, oggi domenica 9 gennaio, torna protagonista della mattinata di Rai 1. Il presentatore ed ex modello, infatti, condurrà le puntate di Evoluzione Terra (dalle ore 10.25) e Linea Verde (ore 12.20). Evoluzione terra è il nuovo programma settimanale in otto puntate per raccontare storie di agricoltura. Oggi tappa a San Pietro in Casale, in provincia di Bologna, per incontrare una società cooperativa nata dall'unione di contadini e agronomi. Quella realtà imprenditoriale si è trasformata in una delle società cooperative leader a livello nazionale per quanto concerne l’agricoltura green, realizzando una vasta gamma di prodotti, principalmente seminativi, cereali, mais ma anche latticini, grazie ai quali si ricavano pasta, polenta, formaggi, prodotti tipici delle tavole italiane. Come detto alla conduzione Beppe Convertini.

Sara Ricci, l'amicizia con Paolo Calissano e il no a George Clooney: "A me piacciono più selvaggi"

Convertini da tre stagioni è il volto di Linea Verde, storico format di Rai 1 , in onda dal 1981. E stato per anni l'uomo più ammirato d'Italia sulle passerelle della moda, poi si è dedicato alla televisione, diventando uno dei principali volti della tv di Stato. Convertini (all'anagrafe Giuseppe), 50 anni, è nato a Martina Franca, in provincia di Taranto, in Puglia. Ha iniziato il suo lungo percorso quando ancora aveva 17 anni, subito dopo la morte del padre, camionista. Legatissimo alla mamma, sino a definirsi "mammone". Lei è stata decisiva nel fargli superare la morte del papà e anche quello che era uno dei suoi principali problemi in gioventù: l'eccessiva magrezza, battuta a suon di attività sportiva. Nel panorama televisivo è considerato uno degli attori e conduttori italiani più amati e accanto al fascino e al talento ha saputo affiancare l'infinita simpatia.

Paolo Bonolis, due matrimoni e cinque figli: Martina l'ha reso nonno di Theodore

Sostenitore delle battaglie contro la violenza di genere, promotore delle missioni umanitarie a favore dei profughi siriani, di Haiti, dei terremotati abruzzesi e delle favelas brasiliane. Dal punto di vista televisivo è stato protagonista di soap importanti, da Vivere a Le tre rose di Eva. E non si è tirato indietro davanti alle esperienze di cinema e teatro. E l'amore? Di sicuro ha avuto una lunga e intensa storia con Sara Ricci, attrice di successo, protagonista di Un posto al Sole e Il paradiso delle Signore. In seguito il cantante lirico Giovanni Carravetta ha raccontato di aver avuto una storia con Convertini, durata cinque anni. Convertini non ha mai commentato le parole di Carravetta. La sua vita privata, resta ... privata.

Stefano De Martino, dopo il figlio Santiago con Belen la storia con Gilda D'Ambrosio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.