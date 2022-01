L'Eredità, Chiara nuova campionessa ma i soldi non arrivano: alla Ghigliottina si prende un Bastone

08 gennaio 2022 a

Puntata tutta al femminile a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna in onda tutti i giorni alle 18,45. Nell'appuntamento di sabato 8 gennaio infatti, con l'eliminazione definitiva di Marco (campione in diverse occasioni) al Triello si sono presentate la campione uscente Valeria, oltre alle new entry Sara e Chiara.

A imporsi è stata Chiara, che ha beffato Valeria su una domanda relativa al rapporto tra Goldoni e Vivaldi. La neo campionessa si è presentata così alla Ghigliottina con un montepremi da 210.000 euro. Un bottino che si è ridotto dopo le parole Assaggiare, Mosè, Animato, Maresciallo e Alpino a 26.250 euro. Non proprio un bilancio esaltante, con tre errori su cinque, ma comunque una cifra da poter portare a casa non certo indifferente. Chiara ha optato per la soluzione Spirito.

A questo punto è intervenuto come di consueto Flavio Insinna, che ha portato la neo campionessa ad arrivare alla risposta esatta del gioco finale, che in realtà era Bastone. Chiara tornerà con il titolo da campionessa nella puntata de L'Eredità di domenica 9 gennaio, sempre su Rai1 dalle 18,45. Con lei anche Valeria e Sara, sue rivali al Triello.

