Stasera in tv 8 gennaio, su Canale5 torna C'è posta per te: da Maria De Filippi ospiti Bonolis e De Martino

Torna l'appuntamento con C'è posta per te, con la nuova stagione 2022 (la venticinquesima). Sabato 8 gennaio su Canale5 andrà in onda la prima puntata, condotta come sempre da Maria De Filippi. Il format, ideato dalla stessa conduttrice con Alberto Silvestri 22 anni fa, ha come protagoniste assolute le persone e le loro storie. Attraverso il racconto e la capacità di ascolto, Maria cerca di mediare una situazione sentimentale forse giunta al capolinea, cercando di mettere a fuoco le vere ragioni che hanno portato quella storia ad una frattura insanabile.

Storie che portano spesso a riflettere sui rapporti umani e su come sia importante nei confronti di una persona cara riuscire a fare dei gesti d’amore, riuscire a perdonare e a dare una seconda chance. Storie spesso difficili, che hanno causato grandi sofferenze, storie di lunghe separazioni e silenzi, storie molto coinvolgenti dal punto di vista sentimentale. Un programma che ha riscosso negli anni un successo clamoroso, sbancando l'Auditel a ogni edizione. La regia è di Paolo Pietrangeli. Tra gli ospiti della prima puntata della nuova stagione, Paolo Bonolis e Stefano De Martino.

A recapitare gli inviti a partecipare quattro postini: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi che in sella alle biciclette girano in lungo e in largo l’Italia e l’estero. Appuntamento quindi con C'è Posta per Te sabato 8 gennaio, dalle 21.20 su Canale5.

