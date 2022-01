Stefano De Martino, dopo Belen la storia con Gilda D'Ambrosio: "Nel frullatore del gossip per colpa mia"

08 gennaio 2022 a

Stefano De Martino è uno dei conduttori del momento. Ex ballerino, proveniente dalla scuola di Amici di Maria De Filippi, ora è un affermato conduttore, il cui programma in onda in questo periodo, Bar Stella, in seconda serata al martedì su Rai2, sta ottenendo un grande successo. Per quanto riguarda la vita privata, da anni il conduttore ed ex ballerino è al centro del gossip e della cronaca rosa. Dal fidanzamento con la cantante Emma Marrone ai tempi di Amici, al matrimonio con la showgirl argentina Belen Rodriguez (con la quale ha avuto il figlio Santiago), alla relazione con l'imprenditrice Gilda D'Ambrosio fino al presunto flirt con la supermodella MariaCarla Boscono.

Recentemente a parlare della presunta fidanzata di Stefano De Martino è, prima di tutte, la rivista Chi diretta da Alfonso Signorini. Sul settimanale è stato riportato come l'ex concorrente di Amici si trovi impegnato in una nuova relazione. Si tratterebbe di una giovane e bellissima ragazza napoletana come l'ex ballerino ma estranea al mondo dello spettacolo.

De Martino e la presunta attuale fidanzata avrebbero, di comune accordo, deciso di non farsi mai vedere pubblicamente insieme. In una recente intervista, De Martino ha rivelato come l'unica storia un po' più importante avuta è stata quella con l'imprenditrice Gilda D'Ambrosio. "L’unica che ho frequentato per un po’ di tempo negli ultimi anni è Gilda. Suo malgrado, nonostante sia una persona stratalentuosa, si è ritrovata nel frullatore del gossip per colpa mia”, ha dichiarato. Sempre qualche giorno fa ha fatto anche un po' di autocritica sul suo atteggiamento con i media: "Si è anche complici di certe dinamiche, è inutile prendersela con il mondo - ha sottolineato -. Se stai facendo un lavoro e in giro si parla della tua vita privata, forse dipende anche dal segnale che mandi tu agli altri”. Stefano De Martino è tra gli ospiti di C'è posta per te, prima puntata della nuova stagione, in onda sabato 8 gennaio su Canale5.

