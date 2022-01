Stasera in tv 8 gennaio, su Rai1 c'è Tali e quali: Carlo Conti dà spazio alle persone comuni. Ospiti e anticipazioni

08 gennaio 2022 a

Appuntamento con il varietà nella prima serata di Rai1. Sabato 8 gennaio va in onda l'edizione 2022 di Tali e quali: quattro puntate sempre condotte da Carlo Conti, in cui ci sarà spazio a straordinari artisti “non professionisti”, che si sono proposti nei mesi scorsi sul sito o alla redazione del programma, e che sono stati selezionati per il loro essere identici in tutto e per tutto ai personaggi musicali che interpretano.

Lo spettacolo, sulla scia del grande successo di Tale e Quale Show, riserverà uno spazio importante alle persone comuni che calcheranno quindi lo stesso palco dei Big, davanti alla stessa giuria: Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto giudice a sorpresa. Si potrà pertanto vedere una parrucchiera “che è” Mina o un geometra Tale e Quale a Vasco Rossi, e poi idraulici, professoresse, camerieri, infermiere, baristi… e anche “cover band” di studenti identici ai Beatles o agli Abba. Tutti loro, straordinariamente e incredibilmente uguali ai propri beniamini, rigorosamente dal vivo. Ascoltati e applauditi dagli ospiti musicali e dal pubblico presente in studio. Le 42 esibizioni saranno suddivise nelle 4 puntate del programma.

Ogni puntata avrà il suo vincitore. L’ultima puntata sarà arricchita da una super sfida: i “vincitori di puntata” ritorneranno in scena per sottoporsi alla votazione finale, che decreterà il campione di Tali e Quali. Appuntamento su Rai1 sabato 8 gennaio dalle 21,25.

