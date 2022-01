Vincenzo Salemme, dal matrimonio con Valeria Esposito alla storia con Albina Fabi e i disturbi di ansia

08 gennaio 2022 a

Vincenzo Salemme è un noto attore napoletano, tra i più amati dal pubblico, che lo segue sempre nei suoi lavori sia a teatro che al cinema. Nato a Bacoli il 24 luglio 1957 sotto il segno del Leone, è cresciuto appunto a Napoli.

Vincenzo Salemme, il matrimonio finito con Valeria Esposito: poi l'amore con Albina Fabi

Ha fatto parte della compagnia di Eduardo De Filippo, il noto attore e regista napoletano. In seguito alla morte del grande drammaturgo ha continuato a recitare nella compagnia teatrale con a capo il figlio, Luca De Filippo, fino al 1992.

Vincenzo Salemme, ballerino per una notte: l'amore per Albina dopo quello per Valeria

Per quanto riguarda la vita privata, è stato sposato con Valeria Esposito. I due si sono conosciuti durante una Festa dell’Unità a Napoli e sono stati insieme da più trent’anni, fino a che l’amore è finito. Infatti, come ha dichiarato lui stesso a Novella 2000 in una vecchia intervista, l'attuale compagna è Albina Fabi. Salemme non ha mai avuto figli. Tra le curiosità sul suo conto, in più d’una occasione Salemme ha affermato di soffrire di disturbi d’ansia. Proprio per curare questo disturbo si sarebbe sottoposto a 3 anni di psicoanalisi e alla tecnica Emdr. Vincenzo Salemme è tra gli ospiti di Silvia Toffanin, nella puntata di Verissimo in onda sabato 8 gennaio.

