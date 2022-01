Salvatore Esposito, dalla sparatoria vista dal vivo alla fidanzata Paola Rossi: l'amore nato su facebook

08 gennaio 2022 a

Salvatore Esposito è uno degli attori più famosi in Italia e a livello internazionale, per via soprattutto della serie di successo Gomorra. Qui ha interpretato Genny Savastano, nella serie tratta appunto dal libro di Roberto Saviano. Nato a Napoli il 2 febbraio 1986, sotto il segno dell’Acquario. In una vecchia intervista a Il Corriere della Sera ha raccontato che la sua famiglia gli è sempre stata vicino.

“Sono figlio di un barbiere e sono cresciuto a Mugnano, dove una volta ho assistito anche ad una sparatoria. Con un morto“, ha raccontato. Il mondo della malavita era a un passo, ma la famiglia è stata la sua forza. In questo senso ha aggiunto: “La mia famiglia mi ripeteva che il mondo non era il mio condominio - ha sottolineato sempre qualche tempo fa -. Quando dissi che volevo fare l’attore, mamma e papà non si limitarono a dirmi 'bene, fai quel che vuoi'. No, ci sedemmo e cominciammo a pensare a come fare". Dopo aver conseguito la maturità, Salvatore ha iniziato a fare diversi lavori per poter pagare gli studi di recitazione. Si è iscritto, quindi, presso l‘Accademia di Teatro Beatrice Bracco per poi passare alla Scuola di Cinema di Napoli.

Per quanto riguarda la vita privata, è fidanzato da diverso tempo, più o meno dal 2014, con una ragazza lontana dal mondo della televisione. Si chiama Paola Rossi ed è laureata in Giurisprudenza. Il loro è stato amore a prima vista: Paola, avendo visto il trailer di Gomorra, non ha esitato a contattare Salvatore sui social. Lei era in Spagna per Erasmus, così l’attore si è recato da lei per non lasciarla più. Ha conosciuto Salvatore, come ha raccontato lui stesso in un’intervista a Vanity Fair, chiacchierando su Facebook. Paola pensava che l’attore fosse sposato per via delle foto che postava sui social insieme alla sorella. Esposito è tra gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, nella puntata di sabato 8 gennaio.

