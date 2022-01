Sara Ricci, l'amicizia con Paolo Calissano e il no a George Clooney: "A me piacciono più selvaggi"

08 gennaio 2022 a

Sara Ricci è un'attrice, molto nota soprattutto per quanto riguarda le soap opera. Nata il 27 novembre 1968 (sotto il segno zodiacale del Sagittario) a Roma, ha iniziato a studiare danza e recitazione fin da quando era giovanissima. Ha debuttato come attrice di teatro per alcuni spettacoli d’avanguardia e, a seguire, ha recitato per il grande schermo con i film Al di là delle nuvole (di Michelangelo Antonioni), Cosa c’entra l’amore (di Marco Speroni) e molti altri. La notorietà però è arrivata con il piccolo schermo grazie al personaggio di Adriana Gherardi nella fiction Vivere.

Per quanto riguarda la vita privata, in passato l’attrice è stata legata sentimentalmente al collega Beppe Convertini. L’attrice è rimasta a vivere a Roma, città in cui è nata e cresciuta.

Lei stessa ha confessato di aver vissuto un periodo buio quando sua madre ha iniziato a soffrire di depressione. La malattia di cui soffriva la donna l’avrebbe anche spinta a decidere di non avere figli. “Mia madre Maria Luisa soffriva di depressione, è morta nel ’99, ma io l’ho persa già otto anni prima. Avevo 22 anni, sono la più piccola di casa. Ricordo mia madre che aveva l’espressione assente e il volto triste. In realtà, era una donna calda, passionale e affettuosa, ma purtroppo tutto questo ha poi virato nell’opposto, nell’eccesso, da qui il sorriso a poco a poco è svanito - ha affermato tempo fa in una vecchia intervista -. Non ho mai veramente desiderato avere un figlio. Sono sempre stata concentrata sul lavoro e su me stessa, ma ogni volta che si profilava l’ipotesi di avere un figlio, ovvero avevo un ritardo del ciclo, avevo una reazione non comune. Mi prendeva un senso di tristezza. l’opposto di quello che dovrebbe succedere”. Ha dichiarato che George Clooney l’avrebbe invitata per un aperitivo ma che lei avrebbe declinato l’offerta. “A me piacciono più selvaggi”, ha rivelato a Vieni da Me in una vecchia intervista. Era molto amica dell’attore Paolo Calissano, morto pochi giorni fa in circostanze ancora da chiarire. Sara Ricci è tra gli ospiti di Verissimo, nella puntata di sabato 8 gennaio.

