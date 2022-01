Giuseppe Gibboni e Carlotta Dalia, i due giovani talenti della musica uniti dall'amore

07 gennaio 2022 a

Lui è Giuseppe Gibboni, lei Carlotta Dalia. Lui il vincitore dell'ultima edizione del Concorso Paganini di Genova, la più prestigiosa al mondo delle competizioni dedicate al violino. Lei invece ha trionfato nel 2019 all'International Guitar Competition di Parma, intitolato anch'esso a Paganini. Oggi, venerdì 7 gennaio, saranno insieme ospiti di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone che va in onda dopo il Tg1 sula prima rete della televisione di Stato.

Sono due strumentisti giovanissimi ma altrettanto fenomenali. Giuseppe Gibboni ha venti anni ed è di Salerno, lei di anni ne ha compiuti ventidue ed è di Grosseto. Ma non li accomuna soltanto l'amore per la musica, bensì anche una storia sentimentale intensa. Quando lui, lo scorso 24 ottobre, ha vinto suo prestigioso premio, Carlotta su Facebook gli ha regalato parole importanti: "Sei nella storia e sei soprattutto una bella persona". E anche lui, ovviamente, ha consegnato le sue emozioni ai social: "Il Premio Paganini, dopo un quarto di secolo, torna in Italia e io mi sento così piccolo d'innanzi a questa impresa storica che pare abbia realizzato. Inutile dire quanto io sia emozionato, ci ho messo un bel po' prima di scrivere questo post. Sono stati anni duri, ho tartassato il mio corpo e la mia mente, non mi sono mai dato tregua, ma la devozione verso qualcosa di meraviglioso ripaga sempre. Grazie Carlotta… sono onorato di affrontare con te questa avventura chiamata vita".

I due musicisti sono stati anche ricevuti dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Due giovani uniti dall'amore per l'arte e dai sentimenti, un vero e proprio esempio. Oggi si racconteranno durante il programma di Serena Bortone e potranno svelare al grande pubblico le emozioni che provano salendo sul palco, ma anche dividendo la vita insieme proprio all'insegna della passione per la musica.

