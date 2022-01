Mara Venier, gaffe hot ai Soliti Ignoti: "Stiamo parlando di sesso?". Matilde Gioli e Amadeus in imbarazzo | Video

06 gennaio 2022 a

La solita, imprevedibile Mara Venier. Durante la puntata speciale dei Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia, in onda su Rai1 giovedì 6 gennaio, la conduttrice regina della domenica ha messo un po' in imbarazzo il conduttore Amadeus e l'ignoto in questione, rappresentato in questo caso dall'attrice Matilde Gioli.

Si stava parlando dell'identità di quest'ultima e nell'indizio che la stessa attrice ha concesso alla concorrente Venier, ha pronunciato queste parole: "Un qualcosa che si toglie quando si fa una determinata cosa - le sue parole - anche se non sempre si deve togliere".

A questo punto Mara Venier, non capendo di preciso a cosa si riferisse Matilde Gioli, ha chiesto con malizia: "Ma si sta parlando di sesso?". Una battuta che ha provocato un pizzico di imbarazzo in studio tra la stessa Gioli e il conduttore Amadeus, che però se la sono cavata con tante risate e l'applauso del pubblico. Mara Venier ha fatto centro anche stavolta.

