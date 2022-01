Stasera in tv 6 gennaio, su Rai 1 in seconda serata Il concerto dell'Epifania

06 gennaio 2022 a

Stasera in tv, giovedì 6 gennaio, su Rai 1 in seconda serata va in onda il Concerto dell'Epifania. “Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni: percorsi per la pace” questo il titolo che racchiude i temi declinati in musica della ventisettesima edizione del Concerto dell’Epifania, il tradizionale appuntamento musicale registrato martedì 4 gennaio 2022 al Teatro Mediterraneo di Napoli, e che viene trasmesso, come consuetudine, nella seconda serata di stasera, giovedì 6 gennaio, a partire dalle ore 23.30, subito dopo l'edizione speciale Lotteria Italia dei Soliti ignoti. La conduzione dell’evento sarà affidata, per il secondo anno consecutivo, ad Arianna Ciampoli, volto noto di diversi programmi televisivi e radiofonici di successo. Tutti gli artisti si esibiranno dal vivo sul palco del Teatro Mediterraneo di Napoli e saranno accompagnati dalla grande Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal maestro Adriano Pennino.

Il cast di questa edizione è da grande serata della musica e del dialogo culturale tra diversi generi musicali con la partecipazione del fisarmonicista Pietro Adragna, di Eugenio Bennato, del chitarrista Francesco Buzzurro, e di Giovanni Caccamo, Federica Carta, Sal Da Vinci, Gianfranco Gallo, il rapper Ghemon, Raphael Gualazzi, la fadista portoghese Teresinha Landeiro, Simona Molinari, Pietra Montecorvino, Morgan (nella foto) e, direttamente dai successi di XFactor Romania, la band napoletana I Super 4. Un cast davvero da applausi.

Il Concerto dell’Epifania è ideato e promosso dall'Associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe Reale, autore dell’appuntamento musicale, e prodotta per la Rai dalla Melos International di Dante Mariti, insieme all’Associazione Musica dal Mondo, che cura l’intera organizzazione dell’evento, la cui direzione artistica è di Francesco Sorrentino. La manifestazione gode del patrocinio della Presidenza della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli. Un concerto d'eccezione al termine della prima serata della fortuna, quella che assegnerà i premi milionari della Lotteria Italia.

