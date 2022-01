Francesca Chillemi, la figlia Rania con Stefano Rosso: il gossip su Can Yaman superato dalla coppia

06 gennaio 2022 a

Francesca Chillemi è un'attrice e modella italiana, molto nota al grande pubblico per aver preso parte a diverse fiction di successo. Lanciata nei primi anni 2000 dalla vittoria della corona di Miss Italia nell’omonimo concorso di bellezza, Francesca è oggi una interprete affermata. Tra i ruoli ricoperti in carriera anche quello nel kolossal Leonardo, mentre attualmente la Chillemi è impegnata nelle riprese di Viola come il mare, al fianco della star maschile del momento, l’attore turco Can Yaman.

Tra i due un feeling speciale, ma il gossip è stato superato dall'attuale compagno della ex Miss Italia. Quest'ultimo infatti avrebbe perdonato (secondo un servizio di qualche tempo fa apparso sul settimanale Chi) la partner per alcune foto circolate, anche se qualcuno in famiglia continuerebbe a "rumoreggiare". Francesca Chillemi è nata a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, il 25 Luglio del 1985 (Leone). La notorietà è arrivata nel 2003, quando Francesca, appena diciottenne, vinse appunto il concorso di Miss Italia. Subito dopo ha concluso il Liceo Classico nella sua città natale ed ha intrapreso il lavoro di modella. Da lì alla tv il passo è stato breve e la Chillemi ha avuto modo di mostrare il suo talento davanti alla macchina da presa. Ha preso parte a molte fiction, fra le quali menzioniamo Sposami, Carabinieri, Squadra antimafia, La bella e la bestia, Il Commissario Montalbano e Un medico in famiglia 4.

La vera svolta nella sua carriera tuttavia è arrivata con Che Dio ci aiuti, al fianco di Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi. Per quanto riguarda la vita privata, Francesca Chillemi è la compagna di Stefano Rosso, figlio del celebre fondatore del marchio di moda Diesel, Renzo. La coppia ha una figlia, la piccola Rania, nata nel Febbraio del 2016. In passato, Francesca è stata sentimentalmente legata al collega Francesco Scianna. La Chillemi è tra gli ospiti di Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia, in onda su Rai1 nella serata di giovedì 6 gennaio.

