Beppe Fiorello, dal matrimonio in Vaticano con Eleonora Pratelli i figli Anita e Nicola

06 gennaio 2022 a

a

a

Beppe Fiorello è un attore tra i più popolari in Italia. Nato a Catania il 12 marzo 1969, ha come fratello maggiore lo showman Rosario Fiorello. Per quanto riguarda la vita privata, il 16 ottobre 2010 ha sposato la compagna Eleonora Pratelli in una chiesa all’interno del Vaticano. Hanno due figli: Anita (2003) e Nicola (2005). Al matrimonio, oltre alla famiglia al completo, hanno partecipato numerosi attori tra cui Valeria Golino, Pierfrancesco Favino, e Giorgio Pasotti.

Beppe Fiorello, su Rai1 lo show Penso che un sogno così: da Modugno al rapporto con la famiglia. Tutti gli ospiti

Il Padre di Beppe si chiamava Nicola, è stato appuntato radiotelegrafista della Guardia di Finanza ed è nato a Letojanni in provincia di Messina, sua madre Rosaria è nata a Giardini-Naxos. Beppe è il più piccolo di quattro figli: Il maggiore è appunto il fratello Rosario Fiorello. Oltre a lui ha due sorelle più grandi di lui: Anna, commerciante, e Catena Fiorello che è conduttrice televisiva ed è una scrittrice. Relativamente alla sua carriera, nel corso degli anni ha preso parte a Baarìa di Giuseppe Tornatore, Magnifica presenza di Ferzan Ozpetek. L'ultima sua apparizione al cinema è nel 2017 con Chi m'ha visto di Alessandro Pondi.

Il colpo di fulmine di Beppe Fiorello e l'incredibile messaggio: "Sei la mamma dei miei figli"

Beppe Fiorello deve gran parte del suo successo alla televisione dove ha interpretato numerosissime fiction di successo ricoprendo ruoli come quello di Salvo D'Acquisto, Joe Petrosino, Giuseppe Moscati, Sante Pollastri, Domenico Modugno, Marco De Luca e Marco Merani nell'ultima fiction Gli orologi del diavolo. Ha sceneggiato alcune delle fiction che ha interpretato tra cui L'oro di Scampia, I fantasmi di Portopalo e Sarò sempre tuo padre. Beppe Fiorello è tra gli ospiti di Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia, in onda su Rai1 giovedì 6 gennaio.

Beppe Vessicchio, dal matrimonio con la moglie Enrica la figlia Alessia: è bisnonno di Alice e Caterina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.