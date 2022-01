Andrea Delogu sexy e sportiva con la voce di Luca Bizzarri, il commento di Muccino spiazza tutti | Video

06 gennaio 2022 a

a

a

Siparietto divertente su Instagram per Andrea Delogu, la conduttrice tv, scrittrice e attrice molto apprezzata dal pubblico. Dopo il suo viaggio a New York andato in scena durante queste ultime festività, la Delogu ha infatti pubblicato un video divertente in cui appare in due versioni, quella più sexy (definita vincente) e quella un po' più trasandata e sportiva (definita perdente).

Il tutto mandato in onda con la sua voce doppiata da Luca Bizzarri. Non sono mancate ovviamente le reazioni al piccolo "cortometraggio" della Delogu.

Andrea Delogu, "sono felice". E torna a fare l'albero di Natale dopo la magia di San Patrignano e della casa della nonna

A cominciare dal regista Gabriele Muccino, che ha elogiato subito Andrea: "Tu genio", le parole dell'autore de L'Ultimo bacio. Anche lo stesso Bizzarri non si è sottratto al commento ironico: "Sai che sono cose che fanno piacere", ha scritto l'attore. Infine Sandra Milo, che ha riservato un dolce complimento alla Delogu: "A me l'aspetto che tu chiami perdente non dispiace affatto", ha sottolineato la diva. Insomma, per Andrea Delogu un pieno di like e parole dolci.

Andrea Delogu hot, scatto nuda con i capelli bagnati: poi sguardo sexy in canottiera | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.