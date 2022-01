Tiziano Ferro, morto il cane Jake: il dolore del cantante. "Il suo cuore troppo grande non ha retto più" | Foto

06 gennaio 2022 a

a

a

Un grande dolore da affrontare per Tiziano Ferro in questa giornata di Epifania. Il cantante infatti ha pubblicato sui suoi canali social, in particolare Twitter e Instagram, una foto in cui abbraccia insieme a suo marito Victor Allen il cane Jake, che purtroppo è morto probabilmente per un problema al cuore.

E così Ferro ha dedicato al suo animale scomparso un post commovente: "Jake, ti chiamavo Il ragazzo con tre cuori - ha scritto nella didascalia che accompagna l'immagine -. due dipinti sul pelo e uno troppo grande nel petto. Così grande che non ha retto più. Grazie Giaco, per questo anno d’amore, perché ci hai dato lezioni di gratitudine e fedeltà nonostante arrivassi da anni di maltrattamenti e di canile. E perché nella tua infinita generosità hai deciso di dare spazio ad un altro di quei cani adulti che nessuno vuole, solo perché la gente non conosce l’amore superiore del quale sono stracolmi. Salutaci Beau (il cane avuto in precedenza da Tiziano Ferro e il marito ndr) e sappi che non ti dimenticheremo mai. Ciao Gigio".

Nella foto tutto il dolore della coppia per la morte del loro adorato Jake. Non è da escludere che i due possano intraprendere una nuova adozione.

