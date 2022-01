Laura Di Mauro, dalle commedie con Garinei alle sue passioni: "Adoro la palestra e collezionare gufetti"

06 gennaio 2022 a

Laura Di Mauro è un'attrice, ma si può definire artista completa, vista la sua propensione per il musical. Ha iniziato la sua formazione all’Accademia di danza di Renato Greco e ha studiato canto con Edda Dell’Orso. Dal 1986 al 1996 ha lavorato nelle maggiori trasmissioni televisive Rai con i più importanti coreografi nel ruolo di ballerina e attrazione.

Per ciò che riguarda il teatro, Laura Di Mauro ha intrapreso la sua carriera artistica sia nella commedia che nella prosa e nel musical. Il suo esordio come attrice cantante è al Salone Margherita diretta da Pingitore, per poi passare alle commedie di Dino Verde, Castellacci, Vaime. Trai suoi lavori più importanti ricordiamo il Conte Tacchia con la direzione di Gino Landi e il ruolo di attrice protagonista accanto ai fratelli Giuffrè in Comicissima sera. Sempre come attrice ha lavorato nello spettacolo televisivo della Rai Avanspettacolo, accanto a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. E' quindi stata scelta da Pietro Garinei come attrice coprotagonista nelle commedie musicali Gli uomini sono tutti bambini; Due ore solo io vorrei ed il grande successo Vacanze romane nel ruolo di Francesca.

E ancora, De Sica l'ha voluta al suo fianco come attrice protagonista in Parlami di me e anche con Arturo Brachetti è stata attrice protagonista in Gran Varietà. Ultimo impegno, la ripresa di Vacanze romane accanto a Serena Autieri. E' inoltre una delle protagoniste femminili di Mamma Mia! nella nuovissima versione diretta da Massimo Romeo Piparo, nel ruolo di Tanya. Tra le curiosità sul suo conto, "Quando non lavoro adoro andare in palestra", ha raccontato in una vecchia intervista. Ama collezionare gufetti: "Sono una grande appassionata". Laura Di Mauro è tra gli ospiti di Serena Bortone nella puntata di Oggi è un altro giorno, in onda giovedì 6 gennaio su Rai1 dalle 14.

