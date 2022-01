Russell Russell, dal debutto in Italia con Nadia Cassini al The Full Monty di Gigi Proietti

06 gennaio 2022 a

Russell Russell è un ballerino, cantante e coreografo statunitense, famoso anche in Italia per le sue apparizioni in tv sin dagli anni Ottanta, volto noto per le trasmissioni dell'epoca. Ora si è riscoperto cantante a The Voice Senior, il talent show condotto da Antonella Clerici e che vede come giudici Gigi D'Alessio, Orietta Berti, Clementino e Loredana Bertè.

Russell Russell negli anni Ottanta in Italia fu scoperto da Nadia Cassini, poi durante la sua carriera ha preso parte pure a tanti musical di Broadway e tanto altro. Russell Spellman, questo il suo vero nome, è nato a New York il 22 settembre del 1960 sotto il segno zodiacale della Vergine. Nel 1979 è stato scelto dalla showgirl italiana, Nadia Cassini, icona sexy degli anni Settanta, come primo ballerino nel programma tv, Studio ’80.

Ha quindi iniziato a lavorare molto e per svariati varietà come: Sotto le stelle, Pronto chi gioca, Domenica In, I Cervelloni oltre ad apparire sulle principali riviste e presenziare come ospite a trasmissioni musicali importanti come Discoring, Disco Inverno e il Maurizio Costanzo Show. Ma non solo anni Ottanta. Nel 2003 ha preso parte al cast italiano del musical The Full Monty per la regia di Gigi Proietti. In passato ha fatto parte del gruppo dance degli Easy Going come cantante solista. Russell Russell è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone, nella puntata in onda giovedì 6 gennaio.

