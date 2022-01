Luca Ward, due figli dalla seconda moglie Giada Desideri: "Mi piacciono le curvy, ti ci devi aggrappare"

06 gennaio 2022 a

Luca Ward è uno degli attori e doppiatori italiani più famosi, celebre per aver doppiato Russell Crowe ne Il Gladiatore e non soltanto. Nato a Roma, precisamente a Ostia, il 31 luglio 1960, sotto il segno del Leone, ha sognato di diventare un pilota, ma ha iniziato sin da subito a seguire le orme del padre, Aleandro Ward, nel mondo del doppiaggio. Anche il nonno di Luca, Carlo Romano, ha svolto come mestiere il doppiatore. Insomma, per lui, che è pure un attore, la strada del doppiaggio era praticamente "obbligata".

Luca Ward, il successo per aver dato la voce a Il Gladiatore

Per quanto riguarda la vita privata, Luca Ward si è sposato con Claudia Razzi, anche lei doppiatrice italiana, e dal loro matrimonio è nata la figlia Guendalina. Dopo la conclusione della storia con la Razzi, Luca ha iniziato una relazione con Giada Desideri, all'anagrafe Maria Giada Faggioli, pure lei attrice di teatro. Dalla loro unione, poi suggellata con le nozze del 2013, sono nati due figli: Lupo e Luna. Proprio la secondogenita, come ha raccontato Ward alla fine di marzo 2021, ha una malattia genetica rara, la sindrome di Marfan, che colpisce l’apparato scheletrico.

Luca Ward, due figli con Giada Desideri: la secondogenita Luna affetta dalla sindrome di Marfan

In passato Luca Ward ha rilasciato alcune dichiarazioni pure piccanti: "Sono sposato e innamorato pazzo di Giada - ha spiegato l'attore in una vecchia intervista al settimanale Nuovo -. Adoro i miei figli e non metterei mai a repentaglio quello che ho costruito con mia moglie. Però penso con allegria e divertimento alle avventure di gioventù". Luca Ward ha raccontato di essere stato infedele in passato, e di aver messo la testa a posto proprio grazie a Giada. Ward ha in un'altra circostanza, a Vieni da me, qualche tempo fa, confessato di preferire Edwige Fenech, storica attrice e sua produttrice, rispetto all’intramontabile Monica Bellucci. Alla Fenech ha preferito però Renèe Zellweger: “Mi piacciono le donne curvy. Per me, le donne devono avere le curve, ti ci devi aggrappare”, le sue parole. Luca Ward è tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, in onda giovedì 6 gennaio 2022.

Luca Ward, dal sogno di diventare pilota alla figlia Guendalina con Claudia Razzi: matrimonio durato 25 anni

