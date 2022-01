Walter Ricciardi, chi è: da un passato da attore a consigliere anti Covid del ministro Speranza

05 gennaio 2022 a

Il professor Walter Ricciardi oggi, mercoledì 5 gennaio, sarà tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, il programma di Rai 1 condotto da Serena Bortone. Chi è Walter Ricciardi? Ordinario di Igiene e Medicina Preventiva, attualmente è consigliere scientifico di Roberto Speranza, ministro della salute, per la pandemia da Covid. In passato è stato prima commissario, poi presidente dell'Istituto Superiore della Sanità. Ha inoltre rappresentato l'Italia nell'Oms, l'Organizzazione mondiale della Sanità fino ad arrivare alla guida della World Federation of Public Health Associations.

Attualmente è professore ordinario di Igiene e Medicina Preventiva presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e direttore del Dipartimento di Scienze della Salute al Gemelli. A maggio 2019 ha ricevuto la laurea honoris causa dalla Thomas Jefferson University di Philadelphia. E' stato in prima linea contro il Covid sin dall'inizio, diventando consigliere del ministro Speranza e prima dell'esplosione della pandemia, era stato nominato tra i vertici del Mission Board for Cancer, organo dalla Commissione Europea, alla guida di un gruppo di 15 esperti che avevano il compito di valutare e approvare i finanziamenti legati ai progetti di ricerca in ambito oncologico.

Una carriera ricca di successi. Laurea in medicina all'Università degli studi Federico II di Napoli nel 1986, dopo tre anni il Master of science in Community Medicine alla London School of Hygiene and Tropical Medicine. Nel 1990 la specializzazione in Igiene e Medicina preventiva, sempre a Napoli. Tra le esperienze professionali, da gennaio a dicembre 2019 la guida del dipartimento di Scienze della Salute della Donna, del Bambino e di Sanità Pubblica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs. Ovviamente sono solo le tappe principali della sua esperienza professionale. Tra le altre cose è autore di oltre 400 pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali, oltre ad aver firmato in qualità di autore o co-autore 18 libri di testo. Nella lotta contro il Covid 19 ha sempre avuto una posizione molto netta sul fronte delle restrizioni. E' stato uno dei primi a spiegare pubblicamente perché l'Italia aveva bisogno di lockdown immediati, scuole comprese. E' sposato con Emilia Angelillo, figlia del suo maestro Bruno. Una curiosità: Ricciardi è anche un ex attore. Da bambino ha recitato nella serie televisiva I ragazzi di padre Tobia. Poi è stato attore in diversi sceneggiati, ma anche in alcuni film, l'ultimo nel 1986.

