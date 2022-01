I Camaleonti dalla fondazione alla meteora Teo Teocoli: si raccontano a Oggi è un altro giorno

05 gennaio 2022 a

Su Rai 1 anche oggi, mercoledì 5 gennaio, appuntamento con Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone che cerca di raccontare un Paese alla ricerca della normalità. Come sempre numerosi gli ospiti in trasmissione a partire da una storica band della musica italiana, I Camaleonti. Una delle più longeve che ha raggiunto l'apice del successo tra gli anni Sessanta e Settanta e che non è stata sicuramente dimenticata dagli italiani.

Il gruppo è stato fondato nel 1963 da un’idea del chitarrista Riki Maiocchi e fin da subito ha scelto di seguire il genere beat che era nato poco prima in Inghilterra e rapidamente era esploso in tutto il mondo. Nel 1965 la band si è specializzata nel confezionare ed eseguire cover in lingua italiana di brani celebri, frutto di un’abile ricerca nelle classifiche inglesi e americane. Ha inoltre deciso di partecipare al primo Raduno Beat di Milano. Da qui la svolta, I Camaleonti vengono notati dallo storico paroliere di Adriano Celentano, Miki Del Prete con cui raggiungono ben presto il successo. Chiedi Chiedi e Sha la la la la, brani al top con il secondo che nel 1966 vende addirittura 40.000 copie, presto bissato da Portami tante rose, rifacimento della celebre canzone di epoca fascista, che arriva all’11esimo posto in hit parade. E poi ancora Applausi, Io per lei e L'ora dell'amore. Insomma un successo dopo l'altro.

Il gruppo è sopravvissuto ai vari cambiamenti: Riki Maiocchi ha deciso successivamente di lasciare per proseguire come solista, e della formazione originale sono rimasti il giovane tastierista Tonino Cripezzi, il chitarrista Gerry Manzoli, il batterista Paolo de Ceglie (scomparso nel 2004 proprio come il fondatore Maiocchi) e il bassista Livio Macchia, a cui si sono aggiunti negli anni diversi altri componenti. Tra le curiosità sul conto della band, c'è da segnalare come tra le primissime formazioni ci fosse anche un giovanissimo Teo Teocoli, che ha poi preso un'altra strada e a sua volta ha ottenuto successo di pubblico e di critica. Oggi I Camaleonti si racconteranno a Serena Bortone.

