L'Eredità, Marco ancora campione ma niente soldi alla Ghigliottina perché non gioca sul Velluto

Ancora un'altra puntata avvincente a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna in onda tutti i giorni dalle 18,45. A sfidarsi al Triello ancora il campione uscente Marco, Andrea (new entry) e Francesco.

A imporsi è stato di nuovo Marco, che così si è presentato alla Ghigliottina con un montepremi da 250.000 euro, il massimo possibile per il quiz di Rai1. Il campione sta quindi acquisendo sempre più sicurezza e comincia a essere un punto di riferimento in questa fase stagionale della trasmissione. Alla fine tuttavia Marco, dopo le parole Pelle, Naso, Cortina, Blu, Rasato, il suo bottino si è ridotto fino a 31.250 euro. Al termine del minuto di ragionamento a disposizione, il campione ha optato per il termine Fumo.

A questo punto è stata la volta di Flavio Insinna, che come al solito ha spinto lo stesso campione ad arrivare alla chiave della Ghigliottina, che in realtà era Velluto. Marco tornerà comunque a L'Eredità, anche nella puntata di domani, mercoledì 5 gennaio. Alle 18,45 su Rai1 Marco tornerà a battagliare, tra i concorrenti pure Andrea e Francesco, suoi rivali al Triello di martedì 4 gennaio. Appuntamento quindi con L'Eredità mercoledì 5 alle 18,45.

