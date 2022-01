Stasera in tv 4 gennaio, su Canale5 la seconda puntata di Sissi: le anticipazioni

04 gennaio 2022 a

Appuntamento con la fiction in costume su Canale5, nella prima serata di martedì 4 gennaio 2022. Dalle 21,40 va in onda la seconda puntata della serie tv tedesca Sissi. In questa nuova versione Sissi è interpretata dall’attrice Domonique Devenport, con Jannik Schumann nei panni dell’imperatore Franz. La miniserie è composta da 6 episodi, in onda a ritmo di due a settimana.

Nel primo in onda martedì 4, il terzo complessivo, c'è Sissi che dopo il matrimonio deve affrontare le prime difficoltà. E' troppo giovane per consumare le nozze la prima notte; Franz comprende, ma si allontana fisicamente da lei, trascorrendo le notti in altri letti. L’urto col rigido cerimoniale asburgico, poi, è decisamente traumatico. La sua cara Fanny viene considerata come persona non adeguata ai requisiti di corte e allontanata bruscamente. Si ritrova povera, sola, alla mercé di tre malviventi. La salva l’intervento di Lajos, un patriota ungherese che si trova a Vienna per uccidere il kaiser. Sissi e Franz si trasferiscono a Laxenburg, un castello alle porte di Vienna, per trascorrere la luna di miele, ma dopo un avvio sereno, Franz si allontanerà da lei. Nell'episodio successivo, dopo aver finalmente consumato il matrimonio, Sissi si sente più leggera. E' felice, desidera ardentemente la maternità, e cerca di adattarsi alla vita di corte.

Dopo aver ricevuto un biglietto da Fanny, va a trovarla nei bassifondi di Vienna. Con l’occasione rinfocola l’intima amicizia con lei, trovando un risarcimento alla vita così sterile dal punto di vista affettivo. Fanny, tra l’altro, le dà ottimi consigli per avere la gravidanza agognata: dovrà ascoltare il suo corpo, seducendo il kaiser ogni volta che il suo desiderio si manifesterà prepotente. L’arciduchessa scopre le incursioni di Sissi nel quartiere di Fanny, e rafforza il suo controllo sugli spostamenti dell’imperatrice. Intanto in Ungheria cresce il malcontento del popolo nei confronti della corona. Appuntamento con Sissi dalle 21,40 su Canale5.

