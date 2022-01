Renato Pozzetto, la moglie Brunella Gubler morta nel 2009: dal matrimonio i figli Francesca e Giacomo

04 gennaio 2022 a

Renato Pozzetto è uno degli attori comici più amati dal pubblico. Il suo nome è scritto tra i grandi della commedia all’italiana ma con la maturità ha dato prova delle sue capacità anche in un ruolo drammatico con Pupi Avati, che gli è valso anche una nomination ai David di Donatello. Nato in provincia di Varese, esattamente a Laveno-Mombello, sotto il segno del Cancro, il 14 luglio 1940, è figlio di due milanesi, ha trascorso la sua infanzia a Gemonio (paese in cui i genitori furono sfollati dopo i bombardamenti su Milano del 1942) e studiato all’istituto tecnico per geometri.

Renato Pozzetto, i figli Francesca e Giacomo dalla moglie Barbara morta nel 2009: "Non sognarla mi addolora"

Pozzetto ha iniziato molto presto a occuparsi di cabaret, tanto da diventare famoso in coppia con l’amico Cochi Ponzoni, con cui ha fondato lo storico duo comico Cochi e Renato. Il padre di Pozzetto era un impiegato di banca, mentre la mamma una casalinga: dalla coppia sono nati altri tre fratelli. Per quanto riguarda la vita privata, l’attore è stato sposato dal 1967 al 2009 con Brunella Gubler, unico amore della sua vita. La moglie è morta poco prima di Natale lasciandolo in balia dei ricordi di un’esistenza insieme.

La coppia ha avuto due figli, Francesca e Giacomo; la famiglia è sempre stata unita da un legame inossidabile. In un’intervista a Libero, l’attore ha descritto il sentimento che lo legava alla sua Brunella: “Ho avuto la fortuna di essere stato sempre innamorato di mia moglie Brunella che ho perso nel 2009, pochi giorni prima di Natale - ha ricordato qualche tempo fa -. Ci siamo conosciuti da ragazzini sul lago Maggiore ed è stata una compagna fantastica, estranea al mondo dello spettacolo". Renato Pozzetto racconterà i suoi ricordi di gioventù al Lago Maggiore nella puntata di martedì 4 gennaio di Meraviglie, la penisola dei tesori, il programma in onda su Rai1 curato da Alberto Angela.

