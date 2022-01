Andrea Delogu, ritorno sexy dagli Stati Uniti: sguardo mozzafiato in canottiera e capelli bagnati | Foto

04 gennaio 2022 a

a

a

Andrea Delogu ha pubblicato su Instagram una serie di scatti in cui ha fatto sapere ai suoi follower di essere rientrata in Italia dopo un viaggio a New York durante le festività.

Andrea Delogu hot, scatto nuda con i capelli bagnati: poi sguardo sexy in canottiera | Foto

E così si è divertita a coinvolgere i suoi fan sul suo rientro un po' turbolento, complice soprattutto il fuso orario: "Un mix di mezzanotte e mezza - ha scritto nella didascalia a corredo delle varie immagini -. Giusto per vedere chi è ancora sveglio. Se sei sveglio dimmi il perché. Io per il fuso orario e perché ho comprato le praline con il burro d’arachidi salato e vorrei mangiarle tantissimissimo", ha aggiunto simpaticamente.

Nel post scorrono scatti simpatici in cui si vede anche l'oggettiva fatica a recuperare dopo il viaggio di ritorno da parte di Andrea Delogu, che però nel finale ha regalato anche una foto sexy ai suoi tanti follower ripescata dal passato: canottiera e capelli bagnati con sguardo super sensuale. Bellezza e ironia, un marchio di fabbrica della conduttrice e scrittrice romagnola.

Andrea Delogu e il compleanno di Ema Stokholma: "Auguri tappetta". E lo scatto in coppia è super sexy | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.