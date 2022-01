Fabio Canino e i figli mai avuti: "Sarei stato un bravo papà anche se li avrei viziati un po'"

04 gennaio 2022 a

Fabio Canino è un regista teatrale, conduttore e personaggio televisivo. Insomma, un artista completo, molto amato dal pubblico. Ha debuttato come animatore in villaggi turistici, dove ha lavorato per qualche anno, ha quindi esordito come attore e autore teatrale, interpretando magistralmente alcune commedie, tra cui La tempesta di William Shakespeare. Dopo la sua partecipazione al programma televisivo Macao nel 1996, diretto da Gianni Boncompagni, è diventato un apprezzato personaggio televisivo, capace di conquistare chi lo segue.

Fabio Canino, dal disagio per le orecchie a sventola alla polemica con Alba Parietti definita "ridicola"

E' approdato nel cast de Le Iene, dove dal 1998 al 2000, ha mostrato anche il suo talento da conduttore. Tra le curiosità sul suo conto, ha da sempre una grande passione per Raffaella Carrà: "Per me, è sempre stata la soubrette della porta accanto - ha raccontato in una vecchia intervista al Corriere della Sera -: da bambino, m’immaginavo che era la vicina che bussa alla porta, apri e c’è lei con le sue spalline che dice: ho finito il sale. La guardavo il sabato sera dopo Carosello. Non sapevo cosa volesse dire fare spettacolo ma la vedevo ballare, vedevo i costumi e quella strana cosa mi piaceva. Da lì, ho studiato recitazione, ho fatto teatro. E sempre, se la mattina mi sveglio triste o arrabbiato, canto le sue canzoni e mi cambia l’umore".

Fabio Canino, l'omosessualità dichiarata: l'impegno su temi Lgbt e sociali

Canino svolge da anni ormai il ruolo di giudice a Ballando con le Stelle. Per quanto riguarda la vita privata, non ha mai nascosto il suo rimpianto di non aver potuto avere figli: "Alla mia età è un po' tardi. Oggi forse mi sentirei più un nonno che un papà, però, mi sarebbe piaciuto tantissimo. E così mi diverto a coccolare tutti i figli dei miei amici: mi piace portarli al cinema oppure andare con loro a teatro. Sarei un bravo papà, però, il mestiere di padre non è per niente semplice. Sarei stato molto complice di mio figlio, l'avrei viziato un po'", le sue parole di qualche tempo fa. Canino è tra gli ospiti di Serena Bortone nella puntata di Oggi è un altro giorno, in onda martedì 4 gennaio.

