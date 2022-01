Giampiero Ingrassia, la figlia Rebecca con Barbara Cosentino: la morte della moglie e poi la storia con Veronica

04 gennaio 2022 a

Giampiero Ingrassia è un attore teatrale e figlio d'arte. Giampiero infatti è figlio dell’indimenticabile Ciccio Ingrassia, ed è un volto noto dello spettacolo italiano. Nato a Roma il 18 novembre 1961 sotto il segno dello Scorpione, ha costruito una solida carriera come attore, cantante e conduttore televisivo. Nel 1983 ha mosso i primi passi nel Laboratorio di Esercitazioni Sceniche diretto da Gigi Proietti, e il teatro è la sua prima dimensione.

Ha lavorato con tante star italiane e internazionali, condividendo parte del suo percorso artistico con nomi come Anthony Hopkins, Sergio Fantoni, Mattia Sbragia, Daniele Formica, Saverio Marconi, Marina Massironi, Nicola Piovani. Il pubblico lo ha visto per la prima volta nel telefilm Classe di ferro, poi in tv con varie fiction e nei panni di conduttore a Tira & Molla (di cui cantava anche la sigla prima con Luisa Corna e poi con Elisabetta Pellini).

Per quanto riguarda la vita privata, l’attore è stato sposato con Barbara Cosentino, amata moglie morta improvvisamente nel 2013, all’età di 48 anni, dopo un malore durante una vacanza con la loro figlia, Rebecca. Quel giorno, Giampiero Ingrassia era in scena a Napoli e ha raccontato i contorni del drammatico lutto a Vieni da me, intervistato da Caterina Balivo nel 2019. La figlia aveva appena 10 anni. Dopo la morte della moglie, Giampiero ha cresciuto la loro Rebecca da solo e più tardi si è legato a una nuova compagna, Veronica. Di lei ha parlato brevemente sempre a Vieni da me in una intervista di qualche tempo fa, confessando alla conduttrice Caterina Balivo di guardare al futuro con lei. Giampiero Ingrassia è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, il talk show di Rai1 condotto da Serena Bortone, nella puntata di martedì 4 gennaio, in onda a partire dalle 14.

