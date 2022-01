L'Eredità, Marco resta campione ma altro flop alla Ghigliottina: non suona la Campana

03 gennaio 2022 a

a

a

Altro appuntamento con sfide all'ultima risposta e ricche di colpi di scena a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna in onda tutti i giorni dalle 18,45. Al Triello si sono sfidati il campione uscente Marco, Alessandra e Francesco.

L'Eredità, Marco torna campione ma resta deluso alla Ghigliottina perché non chiama la Mamma

A imporsi è stato proprio Marco, che così si è presentato per la terza volta alla Ghigliottina, stavolta con un montepremi di 140.000 euro. Un bottino che si è ridotto, dopo le parole Festa, Gioco, Corda, Stare e Predica, soltanto una volta, fino a 70.000 euro. Insomma, un bilancio incoraggiante, che ha portato lo stesso campione ad affrontare con più fiducia (ma non troppa) il momento della risposta. Marco ha optato per il termine Fare.

L'Eredità, Mattia ancora campione ma niente soldi alla Ghigliottina: non entra nell'Associazione

A questo punto è intervenuto come di consueto Flavio Insinna, che ha spinto con il suo ragionamento lo stesso campione ad arrivare al termine chiave della Ghigliottina. La soluzione era Campana. Marco proverà per la quarta volta a conquistare il titolo di campione anche nella puntata di domani, martedì 4 gennaio. L'Eredità quindi torna come sempre su Rai1 dalle 18,45. Insieme a Marco, confermati anche Alessandra e Francesco, suoi rivali al Triello. Appuntamento martedì 4 con L'Eredità.

L'Eredità, Francesca nuova campionessa, ma fa flop alla Ghigliottina e non stappa lo Champagne

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.