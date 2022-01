Alessandro Basciano, dal figlio Nicolò con Clementina Deriu al legame con la sorella Giorgia Nicole

03 gennaio 2022 a

a

a

Alessandro Basciano è un personaggio televisivo, conosciuto per le sue apparizioni in molti programmi, da Uomini e donne a Temptation Island e ora al Grande Fratello Vip 6. Sui social si definisce un fitness addict. Classe 1989, Alessandro Basciano è nato a Genova, il 30 giugno sotto il segno del Cancro. Ragazzo serio e molto legato alla famiglia, in particolare alla madre Giovanna e alla sorella Giorgia Nicole, attualmente abita a Roma e deve la sua notorietà appunto alla partecipazione a Uomini e Donne e Temptation Island.

Laura Freddi, la figlia Ginevra con Leonardo D'Amico: in passato le storie con Bonolis, Bossari e Galante

Piccola curiosità: anche la sorella è apparsa in televisione in passato, soprattutto a Ciao Darwin. Giorgia Nicole è infatti un’apprezzata modella. A Uomini e Donne ha partecipato come corteggiatore della tronista Giulia Quattrociocche, che è rimasta fin da subito affascinata dal suo aspetto fisico. Tuttavia, la ragazza è rimasta per lungo tempo diffidente nei suoi confronti, spaventata dal fatto che potesse essere solo un belloccio voglioso di conquistare il cuore di una ragazza semplice.

Kabir Bedi, dai quattro matrimoni ai tre figli: il suicidio del secondogenito Siddharth

Nonostante nel corso delle puntate Basciano sia riuscito a farla parzialmente ricredere, entrando nel cuore del pubblico per il suo garbo, alla fine Giulia gli ha preferito il suo rivale numero uno, Daniele Schiavon. Basciano ha successivamente ottenuto il ruolo di tentatore del programma Temptation Island 2020. Nel programma ha messo in crisi la coppia composta da Ciavy e da Valeria. Per quanto riguarda la vita privata, ha avuto un figlio, Nicolò, nato nel 2016 dal rapporto con Clementina Deriu. Attualmente è single. Alessandro Basciano è tra i protagonisti del Grande Fratello Vip 6, e lo sarà anche nella puntata di lunedì 3 gennaio.

Lutto per Miriana Trevisan: è morto lo zio. Lacrime e dolore al Gf: "Ero la nipote preferita"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.