Kabir Bedi, tre figli e quattro matrimoni: l'ultimo con Parveen Dusanj. Nel 1997 il suicidio del secondogenito

Per tutti gli italiani sarà sempre Sandokan, sceneggiato di successo andato in onda a metà anni Settanta, ma Kabir Bedi ha una lunghissima esperienza da attore, con tante parti ricoperte in carriera. Nato a Lahore, in Pakistan, il 16 gennaio 1946, sotto il segno del Capricorno, è cresciuto in una famiglia indiana di religione Sikh, una religione monoteista basata sull’insegnamento di 10 guru dell’India. Padre scrittore e filosofo, una madre convertita in buddista e un’educazione costituita da principi e religione.

Dopo aver terminato gli studi obbligatori e l’università, Bedi ha intrapreso la carriera da attore poiché ha sempre ritenuto di essere molto portato per il mestiere. Nel 1976 la sua vita è stata completamente stravolta: gli è stato proposto di interpretare il personaggio di Sandokan che lo porterà ad un successo internazionale. Nonostante il suo nome venga tutt’oggi associato a Sandokan, l’attore ha anche preso parte a fiction come Un Medico in Famiglia e Beautiful. Per quanto riguarda la vita privata, è stato sposato ben 4 volte ed è anche padre di tre figli. Il primo matrimonio nel 1969 con Protima Gupta, modella e danzatrice originaria dell’India, con cui ha avuto due figli, Pooja e Siddharth.

Con il secondo matrimonio, invece, è diventato padre per la terza volta, di Adam. Si è quindi sposato per la terza volta con la conduttrice Nikhila Moolgaoker con cui ha vissuto un matrimonio lungo tredici anni. Dopo il divorzio, si è sposato nel 2016 con una produttrice e ricercatrice di nome Parveen Dusanj. Nel 1997 ha perso il figlio Siddharth di soli 27 anni, il quale si è suicidato dopo essergli stata diagnosticata la schizofrenia. “Un dolore incolmabile, ho fatto il possibile per poterlo salvare. Le famiglie degli schizofrenici soffrono di più amano una persona che non è più la stessa, che è cambiata”, ha dichiarato l’attore durante un’intervista a Storie Italiane. Kabir Bedi è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip ed entrerà nella casa nella puntata di lunedì 3 gennaio.

