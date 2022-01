Laura Freddi, la figlia Ginevra con Leonardo D'Amico: in passato le storie con Bonolis, Bossari e Galante

03 gennaio 2022 a

Laura Freddi è una showgirl, famosa soprattutto negli anni Novanta, tra Non è la Rai e Striscia la Notizia, dove ha ricoperto il ruolo di Velina nel 1992. Nata a Roma il 19 maggio del 1972, per quanto riguarda la vita privata, è stata sposata con l’imprenditore Claudio Casavecchia. Dopo tre anni di fidanzamento, i due si sono detti il fatidico sì davanti all’altare nel 2006 ma hanno divorziato nel 2008.

Laura è recentemente tornata alla ribalta con un nuovo amore: quello per Leonardo D’Amico. I due hanno avuto una bellissima bimba, Ginevra, nata il 3 gennaio del 2018, e il loro amore procede a gonfie vele.

La bimba è appunto venuta al mondo il 3 gennaio del 2018. La Freddi è diventata mamma a 46 anni e sulle nozze con il suo Leonardo ha detto qualche tempo fa: "Il nostro padre spirituale ci ha dato una tiratina di orecchie e così, davanti a questo parroco, abbiamo fatto la promessa di matrimonio - ha sottolineato - appena la bambina sarà in grado di portare le fedi all’altare ci sposeremo".

Laura è stata fidanzata con Paolo Bonolis, con il quale attualmente ha un ottimo rapporto. Ma non solo, la Freddi ha un buon legame pure con l'attuale moglie del conduttore, Sonia Bruganelli. Finita la storia con lui, la showgirl ha avuto altri amori appartenenti al mondo dello spettacolo: il calciatore Fabio Galante e Daniele Bossari. Laura Freddi è lunedì 3 gennaio una delle due opinioniste del Grande Fratello Vip 6, al fianco di Adriana Volpe. Alla conduzione come sempre Alfonso Signorini. La Freddi sarà opinionista solo per una puntata, in sostituzione di Sonia Bruganelli, volata a Dubai insieme alla famiglia per un viaggio previsto da tempo.

