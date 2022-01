John Fitzgerald Kennedy, le dieci cose che pochi sanno. Le coincidenze dell'omicidio con Terni e Arezzo

03 gennaio 2022 a

a

a

John Fitzgerald Kennedy fu ucciso il 22 novembre 1963. A distanza di quasi 60 anni, non è ancora chiaro cosa accadde realmente quel giorno e perché. E' stato accertato che a sparare fu Lee Harvey Oswald, ma le ombre continuano a resistere. Recentemente Focus ha pubblicato un approfondimento sulle dieci cose meno note dalla massa popolare. Ecco un breve riassunto

1 - Quello di Kennedy non è stato il primo omicidio presidenziale negli Usa. Sono stati uccisi anche Abraham Lincoln, James Garfield e William McKinley.

2 - Il giorno della morte di Jfk, l'assassino avrebbe sparato tre colpi in 6,75 secondi. L'arma usata da Oswald fu il moschetto Carcano, utilizzato per molti anni dalle forze armate italiane. Conosciuto come 91/38, è un fucile a ripetizione progettato nel 1891 da Salvatore Carcano per l'esercito di Torino. L'esemplare di Oswald era stato fabbricato a Terni nel 1940.

3 - Abraham Zapruder, il videoamatore che riprese l'omicidio è senza dubbio un precursore di youtube di cui allora non erano nati nemmeno gli inventori. Le immagini furono acquistate dalla rivista Life per 150 mila dollari. Le immagini furono trasmesse dodici anni più tardi.

Su Rai1 c'è Il ritorno di Mary Poppins: la celebre tata ancora dalla famiglia Banks

4 - Almeno cinque autorevoli storici americani che insegnano all'Università hanno pubblicato libri sull'omicidio Kennedy. Quattro di loro credono che sia stato vittima di un complotto e che Oswald non abbia agito da solo.

5 - La commissione Warren, ma anche la famiglia Kennedy optarono per il segreto di Stato sui documenti relativi all'omicidio. Il 90 per cento è stato de secretato, in particolare dopo il film di Oliver Stone, in programma stasera, lunedì 3 gennaio, su La7.

6 - Delores Nelson della Cia aveva rivelato che l'Agenzia dispone di circa 1.100 documenti sull'assassinio da tenere sotto silenzio fino al 26 ottobre 2017. I documenti non sono stati mai resi pubblici.

7 - Chi c'era in macchina con Kennedy e la first Lady? Il governatore del Texas, John Connally, nome che curiosamente comparirà nei verbali delle varie inchieste italiane sulla Loggia Massonica P2. Connally era infatti amico e sodale di Licio Gelli.

Dalla sanità al legno passando per latte e Amazon: i servizi di Report

8 - Dopo omicidio il 52% degli americani era convinto che Kennedy fosse stato vittima di una cospirazione. Dopo guerra del Vietnam e Watergate, la percentuale è passata all'81%. Circa tre americani su quattro ne sono ancora convinti.

9 - La finestra da cui Oswald sparò, è stata smontata e messa in vendita su eBay. Un misterioso acquirente si è offerto di acquistarla per 3 milioni di dollari. Era un bluff.

10 - L'abito indossato da Jackie Kennedy, moglie del presidente, è ancora oggi nell'archivio nazionale. Non è stato mai lavato.

Jfk, un caso ancora aperto: il film sui misteri della mortedel presidente

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.