Stasera in tv 3 gennaio, su Canale5 c'è Grande Fratello Vip 6: eliminazioni, nuovi ingressi e Laura Freddi opinionista

03 gennaio 2022

Torna l'appuntamento con Grande Fratello Vip 6, in prima serata su Canale5. Lunedì 3 gennaio una novità riguarda il cast della trasmissione, con Laura Freddi al posto di Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista al fianco del conduttore Alfonso Signorini e Adriana Volpe. La titolare infatti è volata a Dubai con la famiglia. Curiosità vuole che la Freddi sia la ex compagna dell'attuale marito di Sonia, ovvero Paolo Bonolis.

Secondo alcune anticipazioni, ci sarà spazio per l'eliminazione di un altro concorrente protagonista di questa sesta edizione. Tra i candidati a rischio vi sono: Alessandro Basciano, Eva Grimaldi, Federica Calemme e Barù. Uno di loro dovrà dire addio per sempre al cast di questa sesta edizione del reality show Mediaset: a decidere le sorti dei concorrenti saranno gli spettatori da casa attraverso il meccanismo del televoto.

Dai sondaggi social che sono stati realizzati in queste ore, uno dei favoriti per l'eliminazione sarebbe Alessandro, ex volto di Uomini e donne e attualmente protagonista di una love story che sta nascendo in casa con la giovane Sophie Codegoni. Tra i neo concorrenti è stato svelato che Kabir Bedi sarà accolto in casa da Katia Ricciarelli e Giucas Casella. I due si travestiranno rispettivamente da "perla di Labuan" e Yanez, ossia gli altri due personaggi che erano nel cast della serie Sandokan, che ha segnato il successo internazionale di Kabir Bedi. E poi occhi puntati sulla coppia composta da Sophie e Alessandro: tra i due ci sono stati dei baci appassionanti durante la notte di Capodanno ma non mancano i dubbi da parte del ragazzo. Appuntamento su Canale5 con il Grande Fratello Vip 6, lunedì 3 gennaio 2022.

