Stasera in tv lunedì 3 gennaio, su La7 il film Jfk, un caso aperto con Kevin Costner. La trama

Stasera in tv, lunedì 3 gennaio, La7 propone il film Jfk, un caso ancora aperto, inizio alle ore 21.15. Basta soltanto il titolo per capire che si tratta di una pellicola ispirata dalla storia di John Fitzgerald Kennedy, il presidente degli Stati Uniti che fu ucciso nel novembre del 1963 in una via di Dallas. Morì sotto i colpi di un cecchino mentre percorreva una via di Dallas a bordo di un'auto scoperta. Dell'omicidio di Jfk fu accusato Lee Harvey Oswald che poi venne quasi subito ucciso da un malvivente di nome Jack Ruby. Naturalmente l'impressione che l'attentato lasciò nel Paese fu enorme, ma per quel che riguarda le indagini il caso sembrava proprio chiuso.

Non è così secondo Jim Garrison, procuratore distrettuale di New Orleans, che s'intestardisce a cercare la verità, continua le sue ricerche e alla fine arriva a una conclusione sorprendente: un complotto della Cia, in accordo con i boss dell'industria bellica, sarebbe stato all'origine dell'attentato che costò la vita ad uno dei presidenti più amati della storia americana. Il titolo originale del film è Jfk, pellicola drammatica della durata di tre ore, realizzata nel 1991, ovviamente negli Stati Uniti.

La regia è curata da Oliver Stone e il cast è stellare: Kevin Costner, Donald Sutherland, Sissy Spacek, Jack Lemmon, Michael Rooker, Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Joe Pesci, Walter Matthau. Senza alcun ombra di dubbio si tratta del più celebre e di successo dei tre film dedicati da Oliver Stone alle figure dei presidenti degli Stati Uniti. Gli altri due sono Gli intrighi del potere, dedicato a Nixon e con Anthony Hopkins nella parte del presidente e W. con Josh Brolin nel ruolo di George W. Bush. Il film dedicato a Jfk aiuta a comprendere quale era la situazione degli Stati Uniti in quel periodo e come sia possibile che ancora adesso, a distanza di decenni, il caso non sia considerato archiviato.

