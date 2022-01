Emily Blunt, le figlie Hazel e Violet con John Krasinski: in passato una storia con Michael Bublè

03 gennaio 2022 a

Emily Blunt è una delle attrici più famose al mondo. Nata a Londra il 23 febbraio 1983. Dopo gli studi di recitazione durante l’adolescenza, ha iniziato la sua gavetta in teatro, portando in scena Romeo e Giulietta di Shakespeare, prima di approdare in televisione con alcune piccole parti. Il ruolo più importante giunse però nel 2004, al cinema, con My Summer Love di Paweł Pawlikowski sull’amore lesbo tra due adolescenti.

La vera fama e popolarità sono giunte però grazie all’interpretazione dell’inquieta e allarmante collega di Anne Hathaway ne Il diavolo veste Prada che le valse una nomination ai Golden Globe come Migliore attrice non protagonista. Negli anni ha poi interpretato la regina Vittoria nel film The Young Victoria di Jean-Marc Vallée, regista di Dallas Buyers Club di recente scomparso, per cui ha ottenuto un’altra candidatura ai Golden Globe, stavolta come Miglior attrice in un film drammatico. Ha poi recitato con Matt Damon ne I guardiani del destino, Tom Cruise in Edge of Tomorrow Senza domani e Charlize Theron ne Il cacciatore e la regina di ghiaccio, spin off di Biancaneve.

Per quanto riguarda la vita privata, Emily Blunt ha avuto una relazione di tre anni con l’artista canadese Michael Bublè. L’attrice ha anche partecipato come corista nel brano Me and Mrs. Jones, presente nell’album Call me irresponsibile. Dopo la rottura, nel 2009 si è fidanzata con il regista e attore John Krasinski, che ha poi sposato il 10 luglio dell’anno successivo a Cernobbio, sul lago di Como. La coppia ha due figlie, Hazel (2014) e Violet (2016). Emily Blunt è anche cognata dell’attore Stanley Tucci, che ha infatti sposato la sorella dell’attrice, Felicity.

