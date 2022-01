Stasera in tv 3 gennaio, su Rai1 c'è Il ritorno di Mary Poppins: la celebre tata ancora dalla famiglia Banks

03 gennaio 2022 a

Torna un grande classico lunedì 3 gennaio delle festività natalizie su Rai1. Si tratta di Mary Poppins, ma non nella versione storica con Julie Andrews, bensì in quella moderna con Emily Blunt.

Diretto dal regista candidato all’Oscar e all’Emmy Rob Marshall e interpretato appunto da Emily Blunt nel ruolo dell’iconica tata praticamente perfetta, va in onda Il Ritorno di Mary Poppins, ambientato a Londra durante la Grande Depressione degli anni Trenta, ventiquattro anni dopo gli eventi del film originale. Nella pellicola, in onda il 3 gennaio su Rai1 a partire dalle 21.25, Michael Banks lavora nella stessa banca in cui lavorava suo padre e vive ancora al numero 17 di Viale dei Ciliegi con i suoi tre figli Annabel, Georgie e John e la domestica Ellen.

Proseguendo la tradizione inaugurata dalla loro madre, Jane Banks combatte per i diritti dei lavoratori e aiuta la famiglia di Michael. Quando la famiglia subisce una perdita personale, Mary Poppins ritorna magicamente nella vita dei Banks e, con l’aiuto di Jack, li aiuta a ritrovare la gioia di vivere e il senso della meraviglia. Appuntamento su Rai1 lunedì 3 gennaio dalle 21,25 con Il ritorno di Mary Poppins.

