Alessio Vassallo, l'amore con Ginevra Pisani dopo la storia con la collega Lorena Cacciatore

Alessio Vassallo, classe 1983, è un attore siciliano che si è fatto conoscere al mondo della tv per diversi ruoli televisivi e cinematografici, su tutti quello nella fiction Il giovane Montalbano. Tra i primi lavori, quello ne La vita rubata e la soap opera di Rai3 Agrodolce, dove ha vestito i panni di Salvatore. Poi le parti in Capri 2, Edda Ciano e il comunista, Squadra Antimafia Palermo oggi 2 e il successo appunto con Il Giovane Montalbano, dove ha interpretato la spalla del protagonista Michele Riondino.

Di recente, infine, è apparso in Lolita Lobosco con Luisa Ranieri. Per quanto riguarda la vita privata, Vassallo ha alle spalle una relazione importante lunga 7 anni con l'attrice Lorena Cacciatore, oggi compagna dell'ex portiere di Lazio e Nazionale Federico Marchetti e mamma di Edoardo. I due hanno conservato un rapporto fraterno, come ha confessato di recente la Cacciatore, raccontando che il suo ex si è commosso fino alle lacrime quando ha saputo della sua gravidanza. Attualmente Vassallo ha ritrovato l'amore con l'ex professoressa de L’Eredità Ginevra Pisani.

Quest'ultima è uscita allo scoperto presentando ai suoi follower la sua nuova fiamma. In precedenza lo stesso Vassallo ha avuto una storia con Francesca Serra, famosa al pubblico per aver preso parte a Temptation Island, dove aveva il ruolo di tentatrice. Vassallo è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, nella puntata di lunedì 3 gennaio. Nel salotto di Serena Bortone, oltre all'attore, ci sarà spazio per Maurizio Battista e per le politiche Irene Tinagli e Laura Ravetto. Appuntamento su Rai1 dalle 14.

