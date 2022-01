Maurizio Battista, due figli con la prima moglie: poi Anna da Alessandra Moretti. La rottura con l'attrice a fine 2021

03 gennaio 2022 a

Maurizio Battista è un attore comico e regista teatrale, tra i più famosi in Italia. Nato il 29 giugno 1957 a Roma, sotto il segno del Cancro, ha esordito relativamente tardi, a 32 anni, nel 1989, quando ha cominciato a lavorare in alcune trasmissioni Rai come Caramelle e Partita Doppia. Nel 2001 il suo primo spettacolo a teatro: Vatte a fidà.Da qui ha preso parte a diversi programmi tv, fra cui Colorado Cafè, Striscia la Notizia, che condurrà per una settimana nel 2014 con Leonardo Pieraccioni, e infine il Grande Fratello Vip, al quale il comico ha partecipato nel 2018.

Maurizio Battista, dal lavoro come barista alla relazione con Alessandra, di 30 anni più giovane

Per quanto riguarda la vita privata, è piuttosto turbolenta. Il comico ha alle sue spalle due matrimoni terminati con divorzio. Dal primo, con Erminia, sono nati due figli: Federica e Simone. Dal secondo matrimonio con Giusi invece non ha avuto figli. La terza figlia, Anna, è nata dalla relazione sentimentale, finita proprio al termine del 2021, con l’attrice Alessandra Moretti. Lei è un'attrice romana di ben trent’anni più giovane di lui. Proprio da lei, nel 2016, a 59 anni, l’attore ha avuto la sua terza figlia, Anna. I due si sono conosciuti a teatro. Maurizio ha scelto di chiamare così la figlia in onore di sua madre, scomparsa quando lui aveva 20 anni.

Maurizio Battista, due matrimoni e la relazione con Alessandra Moretti

La storia tra Maurizio Battista e Alessandra Moretti è giunta al capolinea e la rottura non è stata indolore. Dopo una crisi nel 2018, sembrava che i due avessero ritrovato la serenità ma stavolta, a fine 2021, è arrivato l'addio definitivo. Tutto è diventato noto al pubblico dopo che il comico ha condiviso su Facebook un messaggio per la figlia Anna (5 anni) per spiegarle che, anche se lui e la mamma non sono più una coppia, ci sarà sempre per lei. Parole dolcissime che però hanno fatto andare su tutte le furie l'attrice che ha replicato: "O la dici tutta o non la racconti. Meglio non raccontarla secondo me", ha scritto la Moretti in quello che è stato un vero e proprio scontro social. Maurizio Battista è tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno, nella puntata di lunedì 3 gennaio.

