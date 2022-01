L'Eredità, Marco torna campione ma resta deluso alla Ghigliottina perché non chiama la Mamma

02 gennaio 2022 a

Puntata come sempre avvincente a L'Eredità, il quiz show di Rai1 condotto da Flavio Insinna in onda tutti i giorni dalle 18,45. Due finalisti al Triello di sabato 1 gennaio, sono stati eliminati: Oronzo e la campionessa uscente Francesca. E così al gioco prima della Ghigliottina è andata in scena la sfida tra Marco (già campione), Francesco e Beatrice.

L'Eredità, Marco nuovo campione. Fagioli fatali alla Ghigliottina

A imporsi è stato Marco, che ha così conquistato per la seconda volta il titolo di campione. Marco si è presentato al gioco finale con un montepremi da 110.000 euro, che però si è ridotto a 13.750 euro dopo le parole Sempre, Mandare, Fatto, Bello e Gnocchi. Un bilancio non proprio incoraggiante, visti i tre errori su cinque, ma il campione ha tentato comunque la fortuna, vale a dire cercare di accaparrarsi il bottino.

Per questo ha optato per la soluzione Avanti. A questo punto ecco il consueto intervento di Flavio Insinna, che ha portato lo stesso campione alla chiave giusta per la Ghigliottina, che in realtà era Mamma. Marco tuttavia ci riproverà anche nella puntata di domani, lunedì 3 gennaio. A fargli compagnia a L'Eredità, i suoi due rivali al Triello nella puntata di domenica 2: Beatrice e Francesco. Appuntamento su Rai1 sempre dalle 18,45.

